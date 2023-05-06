Реал проводит финальные штрихи по трансферу Беллингема

"Реал" готов встретиться с "Боруссией" Дортмунд, чтобы обсудить стоимость сделки с Джудом Беллингемом. Встреча пройдет в мае месяце, об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

Дортмундская "Боруссия" ожидает, что трансфер будет согласован в ближайшее время, и все указывает на то, что он перейдет в состав действующих победителей Лиги Чемпионов летом.

Напомним, что "сливочные" согласовали персональный контракт с англичанином, игрок будет получать вторую самую высокую зарплату в Реале после Азара. Также ранее полузащитник отклонил предложение "Манчестер Сити".

В этом сезоне игрок принял участие в 40 матчах за "Дортмунд", забил 11 голов и отдал 7 ассистов.