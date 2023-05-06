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Реал проводит финальные штрихи по трансферу Беллингема
Осталось решить сумму сделки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" готов встретиться с "Боруссией" Дортмунд, чтобы обсудить стоимость сделки с Джудом Беллингемом. Встреча пройдет в мае месяце, об этом
Дортмундская "Боруссия" ожидает, что трансфер будет согласован в ближайшее время, и все указывает на то, что он перейдет в состав действующих победителей Лиги Чемпионов летом.
Напомним, что "сливочные" согласовали персональный контракт с англичанином, игрок будет
В этом сезоне игрок принял участие в 40 матчах за "Дортмунд", забил 11 голов и отдал 7 ассистов.
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