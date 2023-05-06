  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал проводит финальные штрихи по трансферу Беллингема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал проводит финальные штрихи по трансферу Беллингема

Испания
(1 голосов)

Осталось решить сумму сделки

Реал проводит финальные штрихи по трансферу Беллингема

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" готов встретиться с "Боруссией" Дортмунд, чтобы обсудить стоимость сделки с Джудом Беллингемом. Встреча пройдет в мае месяце, об этом сообщает Фабрицио Романо в своем твиттере.

Дортмундская "Боруссия" ожидает, что трансфер будет согласован в ближайшее время, и все указывает на то, что он перейдет в состав действующих победителей Лиги Чемпионов летом.

Напомним, что "сливочные" согласовали персональный контракт с англичанином, игрок будет получать вторую самую высокую зарплату в Реале после Азара. Также ранее полузащитник отклонил предложение "Манчестер Сити".

В этом сезоне игрок принял участие в 40 матчах за "Дортмунд", забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Чигринский: Я никогда не говорю, что играл за Барсу. Я говорю, что был в Барсе
yellow-arrow
Барселона не может найти средства на трансфер Амрабата
yellow-arrow
Реал - Осасуна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Испании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде