Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023

"Реал" добыл свой 20-й Кубок короля и первый с 2014 года, победив в финале очень неуступчивую, интересную "Осасуну".

Во многом исход предрешила ошибка Пеньи на 2-й минуте - Рубен пропустил Винисиуса в лицевую, и бразилец выкатил Родриго на пустые ворота.

После этого "Осасуне" пришлось раскрываться, играть атака на атаку. Это сделало матч приятным для просмотра, но Памплоне было сложно рассчитывать на что-то большее, чем достойное поражение. Все-таки "Реал" есть "Реал".

Но, повторимся, это было ярко. "Осасуна" ответила на гол Родриго двумя неплохими ударами Будимира головой - Куртуа отбил. Затем уже Бензема расстреливал ворота - потащил Эррера. Еще пара минут - и уже Абде перебросил Куртуа в ближнем бою, но Карвахаль вынес мяч с линии. Дальше штрафной - и Алаба посылает мяч в каркас. Ух!

1 - Lucas Torró is the first player to score from outside the box in a final against Real Madrid since Gaku Shibasaki at the Club World Cup in 2016 and the first to do so in a Copa del Rey final since Diego Costa in 2013. Missile. pic.twitter.com/QDUG9nkyK3 — OptaJose (@OptaJose) May 6, 2023

Такой футбол хотелось смотреть еще и еще. И нельзя сказать, что Мадрид выглядел в нем на голову сильнее. Памплона четко прессинговала, а в атаке находила моменты благодаря работе Абде - арендованный каталонец провел лучший матч в сезоне.

Когда Торро пальнул издали и сравнял счет, это выглядело даже логично, ведь в какой-то момент "Реал" неоправданно успокоился.

В воздухе запахло дополнительным временем, и Ягоба Аррасате выпустил с лавки козырь в лице Чими Авилы. Но, как бывает, надеялся андердог, а забил фаворит.

Довольно глупый гол, но что это меняет? Родриго воспользовался рикошетом после удара Крооса - и этот эпизод принес "Реалу" титул. Наверное, это сегодня самое главное. Финалы не играются, а побеждаются - вы же помните, да?

2 - Rodrygo Goes is the first @realmadriden player to score a brace in a Copa del Rey final since Juan Gómez, Juanito, against Real Madrid Castilla in 1980. Stellar. pic.twitter.com/cRIMjWhK8c — OptaJose (@OptaJose) May 6, 2023

С другой стороны, если говорить про качество футбола, то "Осасуну" надо хвалить - она прыгнула выше головы. В то же время "Реал" хоть и победил, но точно может лучше. Более того, он обязан стать лучше уже за пару дней, иначе против "Ман Сити" будет невероятно сложно.

Финал Кубка Испании. Севилья. "Ла Картуха"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Чуамени (Рюдигер, 70), Кроос (Модрич, 82) - Родриго (Асенсио, 89), Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро (Ибаньес, 86), Мой Гомес (Кике, 86) - Пенья (Рубен Гарсия, 75), Орос, Абде (Барха, 75) - Будимир (Авила, 70)

Предупреждения: Милитао, 41, Винисиус, 45, Камавинга, 75, Вальверде, 90, Куртуа, 90+4 - Монкайола, 21, Давид Гарсия, 37, Барха, 83