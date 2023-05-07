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Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023

Испания
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"Осасуна" дала бой, но не выдержала

Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" добыл свой 20-й Кубок короля и первый с 2014 года, победив в финале очень неуступчивую, интересную "Осасуну".

Во многом исход предрешила ошибка Пеньи на 2-й минуте - Рубен пропустил Винисиуса в лицевую, и бразилец выкатил Родриго на пустые ворота.

После этого "Осасуне" пришлось раскрываться, играть атака на атаку. Это сделало матч приятным для просмотра, но Памплоне было сложно рассчитывать на что-то большее, чем достойное поражение. Все-таки "Реал" есть "Реал".

Но, повторимся, это было ярко. "Осасуна" ответила на гол Родриго двумя неплохими ударами Будимира головой - Куртуа отбил. Затем уже Бензема расстреливал ворота - потащил Эррера. Еще пара минут - и уже Абде перебросил Куртуа в ближнем бою, но Карвахаль вынес мяч с линии. Дальше штрафной - и Алаба посылает мяч в каркас. Ух!

Такой футбол хотелось смотреть еще и еще. И нельзя сказать, что Мадрид выглядел в нем на голову сильнее. Памплона четко прессинговала, а в атаке находила моменты благодаря работе Абде - арендованный каталонец провел лучший матч в сезоне.

Когда Торро пальнул издали и сравнял счет, это выглядело даже логично, ведь в какой-то момент "Реал" неоправданно успокоился.

В воздухе запахло дополнительным временем, и Ягоба Аррасате выпустил с лавки козырь в лице Чими Авилы. Но, как бывает, надеялся андердог, а забил фаворит.

Довольно глупый гол, но что это меняет? Родриго воспользовался рикошетом после удара Крооса - и этот эпизод принес "Реалу" титул. Наверное, это сегодня самое главное. Финалы не играются, а побеждаются - вы же помните, да?

С другой стороны, если говорить про качество футбола, то "Осасуну" надо хвалить - она прыгнула выше головы. В то же время "Реал" хоть и победил, но точно может лучше. Более того, он обязан стать лучше уже за пару дней, иначе против "Ман Сити" будет невероятно сложно.

Финал Кубка Испании. Севилья. "Ла Картуха"

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 2:1

Голы: Родриго, 2, 70 - Торро, 58

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Чуамени (Рюдигер, 70), Кроос (Модрич, 82) - Родриго (Асенсио, 89), Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро (Ибаньес, 86), Мой Гомес (Кике, 86) - Пенья (Рубен Гарсия, 75), Орос, Абде (Барха, 75) - Будимир (Авила, 70)

Предупреждения: Милитао, 41, Винисиус, 45, Камавинга, 75, Вальверде, 90, Куртуа, 90+4 - Монкайола, 21, Давид Гарсия, 37, Барха, 83

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (8)
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Romantíco777 (Alicante)
07.05.2023 в 01:55
#Hala Madrid!!! Недоброжелатели, #бало off!!!☝️☝️
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Степан Ставицкий (Энергодар)
07.05.2023 в 01:48
Таварисчи каталонцы, лицо на проверку?
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kalan-86 (Анкара)
07.05.2023 в 01:33
Uncle Carlo delivers! Молодець!
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hrdhrd (Украина)
07.05.2023 в 01:16
С победой мадридистов! Отличный финал, Осасуна даже сделала интригу, пусть и благодаря желанию Реала сэкономить силы перед ЛЧ. Теперь можно еще 10 лет вылетать от Алькояно и не заморачиваться над победой в кубке Первый финал из четырех выиграли, осталось еще 3, и ближайший из них уже во вторник. HALA MADRID!
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metall5291 (Kharkiv)
07.05.2023 в 01:31
Легкой победы я и не ожидал. Во - первых, по указанной Вами причине. А во-вторых - для команд ранга Осасуны это матч всей жизни. В таких матчах выкладываются на все 100%.
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metall5291 (Kharkiv)
07.05.2023 в 01:08
Молодцы (но не все), Кубок Испании - не самый последний приз. С чем и поздравляю поклонников Реала. Почему не все молодцы - потому что транжирили моменты. После раннего гола Реала и засухи после него, было чувство - Осасуна тоже забьет. Так и случилось. Слава Богу, обошлось без доп. времени. Браво Родриго - он становится ключевой фигурой. А вот Винисиуса пора воспитывать, его тяга к разговорам и скандалам начала серьезно вредить игре. Через пару дней соперником будет уже не Осасуна.
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+1
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hrdhrd (Украина)
07.05.2023 в 01:20
С победой! Да, должны были решать все намного раньше, но вратарь Осасуны был хорош после пропущенного гола. Но в принципе выиграли, особо не включаясь. Родриго отличную форму набрал, а по Винисиусу - да, болтать надо ему меньше. Ну это все до первого удаления в важном матче, пока ему везет. Хотя и соперники слишком грубо с ним играют, наверняка еще и говорят гадости, плюс давление трибун. Он и так это более-менее предолел в этом сезоне. А по результативности уже превзошел лучший результат. Это уже сегодня лучший игрок нашей команды в любом матче.
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metall5291 (Kharkiv)
07.05.2023 в 01:28
Безусловно, Вини лучший в каждом матче. Я и так его всегда отмечаю и хвалю. Но, пора ему уже становиться по-настоящему взрослым. А то в решающий момент допустит решающую ошибку и подведет команду. А решающие моменты - вот они, на носу. 2 матча с МС и (надеюсь) финал. Провоцируют того, кто поддается на провокации. Уверен, в Реале наверняка есть психолог. Но по Винисиусу - работы психолога не видно.
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