Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023

"Реал" добыл свой 20-й Кубок короля и первый с 2014 года, победив в финале очень неуступчивую, интересную "Осасуну".

Во многом исход предрешила ошибка Пеньи на 2-й минуте - Рубен пропустил Винисиуса в лицевую, и бразилец выкатил Родриго на пустые ворота.

После этого "Осасуне" пришлось раскрываться, играть атака на атаку. Это сделало матч приятным для просмотра, но Памплоне было сложно рассчитывать на что-то большее, чем достойное поражение. Все-таки "Реал" есть "Реал".

Но, повторимся, это было ярко. "Осасуна" ответила на гол Родриго двумя неплохими ударами Будимира головой - Куртуа отбил. Затем уже Бензема расстреливал ворота - потащил Эррера. Еще пара минут - и уже Абде перебросил Куртуа в ближнем бою, но Карвахаль вынес мяч с линии. Дальше штрафной - и Алаба посылает мяч в каркас. Ух!

1 - Lucas Torró is the first player to score from outside the box in a final against Real Madrid since Gaku Shibasaki at the Club World Cup in 2016 and the first to do so in a Copa del Rey final since Diego Costa in 2013. Missile. pic.twitter.com/QDUG9nkyK3