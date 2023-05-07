Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа – об Анчелотти: Тренера винить легко – мы должны смотреть на себя
Игрок считает, что в целом "Реал" выступает достаточно успешно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал наставника клуба Карло Анчелотти после неудачных выступлений команды в чемпионате Испании.
"В Ла Лиге мы не отвечали требованиям, и легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти", - говорит вратарь.
На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на 14 баллов.
Вчера "Реал" выиграл Кубок Испании, обыграв в финале "Осасуну". Во вторник, 9 мая, "Реал" сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Россияне за субботу совершили около 50 атак на четырех направлениях
- Гвардиола: Гюндоган может делать все
- АПЛ. Ливерпуль - Брентфорд 1:0. Шестая подряд победа
- Примера. Жирона - Мальорка 2:1. Цыганков подал на гол, но герой - Кастельянос
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО