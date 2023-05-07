Куртуа – об Анчелотти: Тренера винить легко – мы должны смотреть на себя

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал наставника клуба Карло Анчелотти после неудачных выступлений команды в чемпионате Испании.

"В Ла Лиге мы не отвечали требованиям, и легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти", - говорит вратарь.