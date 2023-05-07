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Куртуа – об Анчелотти: Тренера винить легко – мы должны смотреть на себя

Испания
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Игрок считает, что в целом "Реал" выступает достаточно успешно

Куртуа – об Анчелотти: Тренера винить легко – мы должны смотреть на себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал наставника клуба Карло Анчелотти после неудачных выступлений команды в чемпионате Испании.

"В Ла Лиге мы не отвечали требованиям, и легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти", - говорит вратарь.

На данный момент "Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 68 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на 14 баллов.

Вчера "Реал" выиграл Кубок Испании, обыграв в финале "Осасуну". Во вторник, 9 мая, "Реал" сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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