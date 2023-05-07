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Анчелотти: Мы добились чего-то важного, выиграв все возможные титулы за два сезона.
Все трофеи по одному разу
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Осасуной" в финале Кубка Испании:
“Очень рад. В это время преобладает усталость. Завтра мы поймем, чего добились за эти два сезона.
Мы играли очень хорошо первые 30 минут, с безудержным Винисиусом. Потом – не знаю, что произошло. Возможно, немного нервничали. Команда не была спокойна в раздевалке. Эта команда должна сделать только одно – играть в футбол. Второй тайм начали плохо, но, к счастью, Родриго сменил динамику.
Могу только поблагодарить эту команду, клуб, фаны… Мы достигли чего-то важного, выиграв все возможные титулы за два сезона. Теперь нам нужно подготовиться к матчу с "Манчестер Сити".
Родриго хорошо двигается, у него есть обоняние на моменты, у него все очень хорошо. Он удивительно прогрессирует.
Мы близки к еще одному финалу. Сделаем всё возможное. Приходите на матч с "Сити". Знаем, что, как и сегодня, как и во многие другие дни, фаны собираются гнать нас вперед. У нас есть преимущество в том, что играем 12 против 11”, - сказал Анчелотти.
Отметим, что в прошлом сезоне "Реал" выиграл Суперкубок Испании, чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В текущем сезоне на счету команды победы в Суперкубке УЕФА, на Клубном чемпионате мира и Кубке Испании.
Следующий поединок "Реал" проведет 9 мая против "Манчестер Сити". Это будет первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
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