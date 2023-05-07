Анчелотти: Мы добились чего-то важного, выиграв все возможные титулы за два сезона.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Осасуной" в финале Кубка Испании:

“Очень рад. В это время преобладает усталость. Завтра мы поймем, чего добились за эти два сезона.

Мы играли очень хорошо первые 30 минут, с безудержным Винисиусом. Потом – не знаю, что произошло. Возможно, немного нервничали. Команда не была спокойна в раздевалке. Эта команда должна сделать только одно – играть в футбол. Второй тайм начали плохо, но, к счастью, Родриго сменил динамику.

Могу только поблагодарить эту команду, клуб, фаны… Мы достигли чего-то важного, выиграв все возможные титулы за два сезона. Теперь нам нужно подготовиться к матчу с "Манчестер Сити".

Родриго хорошо двигается, у него есть обоняние на моменты, у него все очень хорошо. Он удивительно прогрессирует.

Мы близки к еще одному финалу. Сделаем всё возможное. Приходите на матч с "Сити". Знаем, что, как и сегодня, как и во многие другие дни, фаны собираются гнать нас вперед. У нас есть преимущество в том, что играем 12 против 11”, - сказал Анчелотти.