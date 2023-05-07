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Реал стал первым испанским клубом, завоевавшим 100 титулов
Юбилейная, 20-я, победа в Кубке короля
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" стал первым клубом в Испании, достигшим отметки в 100 трофеев. Об этом сообщил популярный журналист с ником Alexis в своем Twitter.
Юбилейным титулом для "сливочных" стал Кубок Испании, который они завоевали уже в 20-й раз, но впервые за девять лет. В ночь с 6 на 7 мая подопечные Анчелотти
Кроме этого в активе "Реала" 35 побед в чемпионате Испании, 12 – в Суперкубке Испании, 14 – в Лиге чемпионов, 5 – в Клубном чемпионате мира, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Межконтинентальном Кубке, 2 – в Кубке УЕФА, 2 – в Кубке Латинской Америки и по одному в Кубке Эвы Дуарте и в Кубке испанской лиги.
В этом сезоне у "сливочных" еще есть теоретические шансы завоевать два трофея. "Реал" продолжает выступления в Лиге чемпионов, а кроме этого у него есть возможность победить в Ла Лиге. Однако для титула в Примере нужно, чтобы "Барселона" проиграла все матчи, а "сливочные" выиграли, а также нужно надеяться на осечки "Атлетико".
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