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Азар не собирается покидать Реал летом

Испания
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Бельгиец планирует доработать действующий контракт до завершения

Азар не собирается покидать Реал летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек Эден Азар заявил, что хочет полностью отработать контракт с "Реалом", действующий до лета 2024 года.

"Если честно, то я планирую остаться в "Реале" и на следующий сезон. Ожидаю, что останусь здесь, поскольку хочу отработать последний год по имеющемуся у меня контракту", - говорит бельгиец.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в девяти матчах за "Реал" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Азар
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Источник:
Marca

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