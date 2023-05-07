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Азар не собирается покидать Реал летом
Бельгиец планирует доработать действующий контракт до завершения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек Эден Азар заявил, что хочет полностью отработать контракт с "Реалом", действующий до лета 2024 года.
"Если честно, то я планирую остаться в "Реале" и на следующий сезон. Ожидаю, что останусь здесь, поскольку хочу отработать последний год по имеющемуся у меня контракту", - говорит бельгиец.
Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в девяти матчах за "Реал" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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