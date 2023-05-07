Азар не собирается покидать Реал летом

Хавбек Эден Азар заявил, что хочет полностью отработать контракт с "Реалом", действующий до лета 2024 года.

"Если честно, то я планирую остаться в "Реале" и на следующий сезон. Ожидаю, что останусь здесь, поскольку хочу отработать последний год по имеющемуся у меня контракту", - говорит бельгиец.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в девяти матчах за "Реал" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.