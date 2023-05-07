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Камавинга побил рекорд Касильяса по количеству выигранных трофеев в возрасте 20 лет

Испания
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Эдуарду теперь самый молодой игрок в истории Реала, который выиграл 6 кубков

Камавинга побил рекорд Касильяса по количеству выигранных трофеев в возрасте 20 лет

Фото: twitter.com/Camavinga

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Вчера в рамках финала кубка Испании "Реал" обыграл "Осасуну" со счетом 2:1. Эдуарду Камавинга выиграл свой шестой трофей за "сливочных".

20-летний полузащитник перешел в "Мадрид" в 2021 году из "Ренна". С тех пор француз выиграл с "Реалом" все возможные клубные награды. Тем самым он побил рекорд Касильяса, став самым молодым игроком в истории "королевского клуба", который выиграл 6 трофеев.

В коллекцию Камавинги входят: Суперкубкок страны, Лига чемпионов, Суперкубкок УЕФА, кубок клубного чемпионата мира и кубок Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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