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Камавинга побил рекорд Касильяса по количеству выигранных трофеев в возрасте 20 лет
Эдуарду теперь самый молодой игрок в истории Реала, который выиграл 6 кубков
Фото: twitter.com/Camavinga
Вчера в рамках финала кубка Испании "Реал" обыграл "Осасуну" со счетом 2:1. Эдуарду Камавинга выиграл свой шестой трофей за "сливочных".
20-летний полузащитник перешел в "Мадрид" в 2021 году из "Ренна". С тех пор француз выиграл с "Реалом" все возможные клубные награды. Тем самым он побил рекорд Касильяса, став самым молодым игроком в истории "королевского клуба", который выиграл 6 трофеев.
В коллекцию Камавинги входят: Суперкубкок страны, Лига чемпионов, Суперкубкок УЕФА, кубок клубного чемпионата мира и кубок Испании.
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