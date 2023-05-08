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Третий раз подряд: Винисиус – лучший игрок месяца в Реале
9 результативных передач за 8 матчей в апреле
Getty Images / Global Images Ukraine
Винисиус признан лучшим игроком апреля в "Реале". Это третья награда бразильца подряд.
Винисиус становился игроком меяца в феврале и марте, а также в первом месяце сезона – августе.
В апреле бразилец провел 8 матчей, в которых отдал 9 результативных передач и забил 3 гола. Всего в сезоне 22-летний вингер провел 50 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. Это самый результативный сезон бразильца с 43-мя результативными действиями.
Прошлый сезон Винисиус закончил с 42-мя результативными действиями.
???? ¡Lo ha vuelto a hacer! ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2023
✨ ¡@ViniJr es el Jugador Cinco Estrellas de abril!@futbolmahou | #JugadorCincoEstrella pic.twitter.com/aPr39p2V8z
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