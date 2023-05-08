  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Третий раз подряд: Винисиус – лучший игрок месяца в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третий раз подряд: Винисиус – лучший игрок месяца в Реале

Испания
(1 голосов)

9 результативных передач за 8 матчей в апреле

Третий раз подряд: Винисиус – лучший игрок месяца в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус признан лучшим игроком апреля в "Реале". Это третья награда бразильца подряд.

Винисиус становился игроком меяца в феврале и марте, а также в первом месяце сезона – августе.

В апреле бразилец провел 8 матчей, в которых отдал 9 результативных передач и забил 3 гола. Всего в сезоне 22-летний вингер провел 50 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. Это самый результативный сезон бразильца с 43-мя результативными действиями.

Прошлый сезон Винисиус закончил с 42-мя результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Звезда Реала думает о завершении карьеры в 2024 году
yellow-arrow
Вернидуб против Динамо, полуфиналы Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Расписание футбола на 8-14 мая
yellow-arrow
Уэйн Руни: Сити порвет Реал в клочья
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде