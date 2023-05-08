Третий раз подряд: Винисиус – лучший игрок месяца в Реале

Винисиус признан лучшим игроком апреля в "Реале". Это третья награда бразильца подряд.

Винисиус становился игроком меяца в феврале и марте, а также в первом месяце сезона – августе.

В апреле бразилец провел 8 матчей, в которых отдал 9 результативных передач и забил 3 гола. Всего в сезоне 22-летний вингер провел 50 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. Это самый результативный сезон бразильца с 43-мя результативными действиями.

Прошлый сезон Винисиус закончил с 42-мя результативными действиями.