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Анчелотти перед матчем с Ман Сити: Победа в кубке нас воодушевила. Мы на том же уровне, что и год назад

Испания
(1 голосов)

"Реал" хочет получить преимущество перед ответной игрой

Анчелотти перед матчем с Ман Сити: Победа в кубке нас воодушевила. Мы на том же уровне, что и год назад

Фото: Реал Мадрид

Новина українською

Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч полуфинала Лиги чемпионов против "Ман Сити". Менеджер "Реала" рассчитывает получить преимущество перед ответной игрой.

"План на завтра — провести идеальный матч, постараться показать свой максимум в плане техники, физической готовности, психологии, мотивации. Держа в уме то, что решающим станет ответный матч, мы хотим завтра обеспечить себе небольшое преимущество. Это было бы здорово.

Мы должны показать свой максимум и не слишком прижиматься. Дело не только в результате. Если вы хорошо себя чувствуете, создаете проблемы сопернику и в то же время избегаете проблем сами, это уже дает преимущество. И мы постараемся его получить.

Думаю, мы на том же уровне, что и год назад. Но сложно сравнивать физическое состояние. Зато следует учесть мотивацию, страсть, которые у нас есть. Думаю, победа в Кубке Испании дополнительно нас воодушевила. Мы будем готовы к завтрашнему матчу", — сказал главный тренер "Реала".

"Реал" сыграет с "Манчестер Сити" завтра, 9-го мая. Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
08.05.2023 в 21:08
Только вот ответка в полуфинале ЛЧ теперь на выезде в Манчестере. Вот незадача, да, Карло?
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