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Анчелотти перед матчем с Ман Сити: Победа в кубке нас воодушевила. Мы на том же уровне, что и год назад
"Реал" хочет получить преимущество перед ответной игрой
Фото: Реал Мадрид
Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч полуфинала Лиги чемпионов против "Ман Сити". Менеджер "Реала" рассчитывает получить преимущество перед ответной игрой.
"План на завтра — провести идеальный матч, постараться показать свой максимум в плане техники, физической готовности, психологии, мотивации. Держа в уме то, что решающим станет ответный матч, мы хотим завтра обеспечить себе небольшое преимущество. Это было бы здорово.
Мы должны показать свой максимум и не слишком прижиматься. Дело не только в результате. Если вы хорошо себя чувствуете, создаете проблемы сопернику и в то же время избегаете проблем сами, это уже дает преимущество. И мы постараемся его получить.
Думаю, мы на том же уровне, что и год назад. Но сложно сравнивать физическое состояние. Зато следует учесть мотивацию, страсть, которые у нас есть. Думаю, победа в Кубке Испании дополнительно нас воодушевила. Мы будем готовы к завтрашнему матчу", — сказал главный тренер "Реала".
"Реал" сыграет с "Манчестер Сити" завтра, 9-го мая. Встреча начнется в 22:00.
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