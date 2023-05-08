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Анчелотти: Холанд дает Ман Сити что-то новое. Теперь они могут играть прямолинейнее, когда хотят
"Сити" изменился с прошлого года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гланый тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ключевое изменение в составе "Сити" с прошлого года – Эрлинга Холанда. Он считает, что норвежский форвард делает команду более разнообразной.
"Холанд – очень опасный футболист. Дело не только в голах, но и в том, что от него исходит постоянная угроза.
Это очень цельная команда, которая умеет и защищаться, и атаковать. У нее есть четкое представление о том, в какой футбол она хочет играть. Так что речь не только о том, как остановить Холанда, а том, как остановить команду, которая временами казалась неудержимой. Но у нас будут моменты, это будет равное противостояние.
В прошлом году "Ман Сити" был очень опасен, но Холанд дает этой команде кое-что новое. Она теперь может играть более прямолинейно, если нужно.
Исход противостояния будет решен в ответной игре, и мы хотим ехать в Манчестер с хорошим результатом за плечами", – сказал Карло.
"Реал" сыграет с "Ман Сити" завтра, 9-го мая, в 22:00. Ответный поединок пройдет 17-го мая.
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