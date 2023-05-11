Налоговая оштрафует Барселону на 15 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам

Налоговая Испании оштрафовала "Барселону" на 15,7 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам, а также нарушение правил начисления зарплаты. Барселона неправильно выплачивала компенсации Алексу Сонгу (3.5 млн. евро) и Арда Турану (1.3 млн. евро).

"Барселона" нарушила порядок выплаты компенсации после расторжения контрактов по взаимному согласию.

Также "Барса" нарушила правила начисления заработной платы. Клуб вычитал из зарплаты футболистов стоимость аренды автомобилей Audi и расходы на чартерные рейсы, что также перечило контрактам.

Напомним, что "Барселоне" перед следующим сезоном необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.