  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Налоговая оштрафует Барселону на 15 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Налоговая оштрафует Барселону на 15 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам

Испания
(1 голосов)

Инциденты датированы 2015-м

Налоговая оштрафует Барселону на 15 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Налоговая Испании оштрафовала "Барселону" на 15,7 миллионов евро за нерегулярные платежи игрокам, а также нарушение правил начисления зарплаты. Барселона неправильно выплачивала компенсации Алексу Сонгу (3.5 млн. евро) и Арда Турану (1.3 млн. евро).

"Барселона" нарушила порядок выплаты компенсации после расторжения контрактов по взаимному согласию.

Также "Барса" нарушила правила начисления заработной платы. Клуб вычитал из зарплаты футболистов стоимость аренды автомобилей Audi и расходы на чартерные рейсы, что также перечило контрактам.

Напомним, что "Барселоне" перед следующим сезоном необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

По теме
yellow-arrow
Сила в простоте, или Как олдскул вывел кризисную Севилью в полуфинал Лиги Европы
yellow-arrow
Левандовский и Араухо кандидаты на капитанскую повязку в Барселоне, если Альба уйдет
yellow-arrow
Астон Вилла может летом бесплатно подписать нападающего Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде