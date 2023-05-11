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Реал может купить вингера Лейпцига, если Асенсио все же уйдет
Марко хочет продлить контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" следит за вингером "Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо. Его купят, если Марко Асенсио не продлит контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что Асенсио пока не предлагали контракт. Его соглашение истекает в конце сезона и игроком интересуется "Астон Вилла". В клуб придет спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани и он хочет видеть Асенсио в клубе.
При этом отмечалось, что Марко хотел бы продлить контракт с "Реалом", не смотря на недостаток игрового времени.
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