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Реал может купить вингера Лейпцига, если Асенсио все же уйдет

Испания
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Марко хочет продлить контракт

Реал может купить вингера Лейпцига, если Асенсио все же уйдет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" следит за вингером "Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо. Его купят, если Марко Асенсио не продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Асенсио пока не предлагали контракт. Его соглашение истекает в конце сезона и игроком интересуется "Астон Вилла". В клуб придет спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани и он хочет видеть Асенсио в клубе.

При этом отмечалось, что Марко хотел бы продлить контракт с "Реалом", не смотря на недостаток игрового времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
twitter.com/madridxtra

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