Реал может купить вингера Лейпцига, если Асенсио все же уйдет

"Реал" следит за вингером "Лейпцига" и сборной Испании Дани Ольмо. Его купят, если Марко Асенсио не продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Асенсио пока не предлагали контракт. Его соглашение истекает в конце сезона и игроком интересуется "Астон Вилла". В клуб придет спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани и он хочет видеть Асенсио в клубе.

При этом отмечалось, что Марко хотел бы продлить контракт с "Реалом", не смотря на недостаток игрового времени.