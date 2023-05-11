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Больше всего игроков Интера: команда недели Лиги чемпионов УЕФА

Испания
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Больше всего игроков Интера: команда недели Лиги чемпионов УЕФА

Getty Images

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УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. Больше всего среди 11-ти лучших игроков "Интера" - 9.

В команде ни одного игрока "Милана" и по одному футболисту "Реала" и "Ман Сити".

Полный состав выглядит следующим образом:

  • Онана
  • Дюмфрис
  • Дармиан
  • Ачерби
  • Бастони
  • Димарко
  • Мхитарян
  • Чалханоглу
  • Де Брюйне
  • Джеко
  • Винисиус
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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан)
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