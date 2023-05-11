Больше всего игроков Интера: команда недели Лиги чемпионов УЕФА

УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. Больше всего среди 11-ти лучших игроков "Интера" - 9.

В команде ни одного игрока "Милана" и по одному футболисту "Реала" и "Ман Сити".

Полный состав выглядит следующим образом: