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Больше всего игроков Интера: команда недели Лиги чемпионов УЕФА
Доминирование
Getty Images
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. Больше всего среди 11-ти лучших игроков "Интера" - 9.
В команде ни одного игрока "Милана" и по одному футболисту "Реала" и "Ман Сити".
Полный состав выглядит следующим образом:
- Онана
- Дюмфрис
- Дармиан
- Ачерби
- Бастони
- Димарко
- Мхитарян
- Чалханоглу
- Де Брюйне
- Джеко
- Винисиус
Inter dominate ???? #UCLTOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/5N4AN0hbja— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 11, 2023
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