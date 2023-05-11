Вице-президент Барселоны: Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план клуба будет одобрен

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеро высказался о возвращении Лионеля Месси для Catalunya Ràdio. Он напомнил, что для прихода футболистов, необходимо, чтобы другие футболисты уходили.

"Месси не сможет вернуться без трансферов на выход, даже если финансовый план "Барселоны" будет одобрен. Свести бухгалтерский баланс – это одно дело, правила фэйр-плей – другое.

Если говорить о зарплатах, то для добавления 10 (миллионов евро) нужно, чтобы 10 исчезли. Сколько уберем, столько и потратим, мы остается в рамках соотношения один к одному. Приход любого нового игрока должен быть компенсирован уходом другого. Мы работали и в более сложных ситуациях, но мы не должны сходить с ума. Мы не хотим терять зону комфорта.

Мы не оценивали, может ли Месси быть (финансовым) рычагом. Это будет скорее социальная проблема, чем экономическая. Не было никаких расчетов в плане того, сколько дохода может генерировать Месси", – сказал Эдуар Ромеро.

Ранее Хавьер Тебас заявил, что уход Серхио Бускетса стал важным шагом на пути к возвращению Лионеля Месси. У капитана "Барсы" был крупный контракт.