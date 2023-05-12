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Вице-президент Барсы: После того, как Месси ушел, мы не проиграли, но и выиграли

Испания
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Негативная риторика

Вице-президент Барсы: После того, как Месси ушел, мы не проиграли, но и выиграли

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеро прокомментировал экономические последствия ухода и возможного возвращения Лионеля Месси в клуб. "С Месси мы получили бы больше? Возможно, но это только теория", – приводит его слова Mundo Deportivo.

– И Ла Лига готова вести себя правильно, чтобы Месси вернулся в "Барсу".

– Я не знаю, но думаю, что игрока такого уровня, как Месси, везде хорошо примут, верно? Так что это было бы логично, возможно. Но это чисто техническая область, в которую я не вхожу. В этом вопросе у меня нет никакой истории, кроме симпатии, которую мы испытываем к Лео, лучшему игроку в мире.

– В плане жизнеспособности клуба прописано, что возвращение Месси положительно повлияет на экономический потенциал?

– Мы не оценивали это. У нас нет игроков, контракт которых заканчивается летом. Может случиться так, что кто-то продлит соглашение, но это еще не решено. Возможно, технический департамент собирается привлечь тех, кого в клубе нет. Нужно сохранять спокойствие и реалистично оценивать то, что является правдой.

– Можно ли оценить финансовые последствия возвращения Месси? Получила бы "Барса" за тур по США больше, если бы Лео был в команде?

– Этот вопрос перевернулся с ног на голову, когда он ушел. Я смотрю на это положительно. Мы не потеряли спонсорскую поддержку, когда он ушел. Мы лучше продали бренд "Барсы" и не только не проиграли, но и выиграли. С Лео мы получили бы больше? Это возможно, но это теория. Очевидно, что такой человек, как Месси, всегда приносит пользу. Это очевидно, – сказал Эдуар Ромеу.

Напомним, что Лео ждет информацию от "Барселоны" по возможности возвращения. Ранее Ромеро заявил, что чтобы подписать Месси на контракт в 10 миллионов евро, необходимо, чтобы зарплатная ведомость разгрузилась на ту же сумму.

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В статье: Барселона Эдуар Ромеро
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Источник:
mundodeportivo.com

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