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Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча команды Цыганкова

Испания
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Виктор в 13-й раз подряд выйдет в старте

Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча команды Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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"Реал Сосьедад" и "Жирона" встретятся в матче 34-го тура испанской Примеры. Это будет поединок между двумя претендентами на еврокубки. Сегодняшние хозяева имеют хорошие позиции в борьбе за Лигу чемпионов, а вот каталонцы только недавно заняли седьмое место – оно дает возможность играть в Лиге конференций. Теперь обоим коллективам нужны очки, чтобы удержать текущие позиции. Виктор Цыганков в этом матче появится с первых минут.

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Чемпионат Испании, 34-й тур

13 мая. Начало в 15:00

"Реал Сосьедад" – "Жирона"

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Жирона
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