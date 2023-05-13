Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча команды Цыганкова

"Реал Сосьедад" и "Жирона" встретятся в матче 34-го тура испанской Примеры. Это будет поединок между двумя претендентами на еврокубки. Сегодняшние хозяева имеют хорошие позиции в борьбе за Лигу чемпионов, а вот каталонцы только недавно заняли седьмое место – оно дает возможность играть в Лиге конференций. Теперь обоим коллективам нужны очки, чтобы удержать текущие позиции. Виктор Цыганков в этом матче появится с первых минут.

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Чемпионат Испании, 34-й тур

13 мая. Начало в 15:00

"Реал Сосьедад" – "Жирона"

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