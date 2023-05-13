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Реал Сосьедад – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча команды Цыганкова
Виктор в 13-й раз подряд выйдет в старте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Реал Сосьедад" и "Жирона" встретятся в матче 34-го тура испанской Примеры. Это будет поединок между двумя претендентами на еврокубки. Сегодняшние хозяева имеют хорошие позиции в борьбе за Лигу чемпионов, а вот каталонцы только недавно заняли седьмое место – оно дает возможность играть в Лиге конференций. Теперь обоим коллективам нужны очки, чтобы удержать текущие позиции. Виктор Цыганков в этом матче появится с первых минут.
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Чемпионат Испании, 34-й тур
13 мая. Начало в 15:00
"Реал Сосьедад" – "Жирона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция – UA-Футбол >>>
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