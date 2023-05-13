Хави: Завтра мы выигрываем матч не у Эспаньола, а сразу у всех соперников в чемпионате

Коуч "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от матча с "Эспаньолом" в 34-м туре Ла Лиги, который может принести команде досрочное чемпионство.

"Завтра у нас будет первый случай выиграть Ла Лигу, мы очень взволнованы. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Мы ожидаем очень агрессивный "Эспаньол", который, думаю, очень успешен с Луисом Гарсией. Он очень способный тренер, мы вместе прошли тренерский курс, считаю, он был одним из лучших, они добавили в контроле мяч, хорошо играют в контратаках, это сложный соперник для нас.

Меня очень мотивирует возможность выиграть Ла-Лигу после этого матча. Хочу выиграть завтра, вне зависимости от соперника. Мы выигрываем матч не у "Эспаньола", а сразу у всех соперников в чемпионате", - сказал Хави.