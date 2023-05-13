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Вильяреал до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт с Сетьеном

Испания
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Тренер привел команду к значительным успехам

Вильяреал до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт с Сетьеном

Новина українською

"Вильярреала" до сих пор не решил, будет ли продолжать завершающийся этим летом контракт Кике Сетьена.

Он возглавил команду в октябре прошлого года, но уже после 4 матчей руководство начало думать об отставке. Ситуация улучшилась, но в марте руководство начало поиски нового главного тренера на сезон 2023/24.

Сейчас положение Сетьена в клубе улучшилось – команда близка к гарантированию участия в ЛЕ следующего сезона. Руководство также довольно, что под руководством специалиста заиграли молодые футболисты - Иереми Пино, Николас Джексон, Сэмюэл Чуквуэзе, Алекс Баэна.

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В статье: Вильярреал Кике Сетьен
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Источник:
Relevo

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