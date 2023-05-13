Вильяреал до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт с Сетьеном

"Вильярреала" до сих пор не решил, будет ли продолжать завершающийся этим летом контракт Кике Сетьена.

Он возглавил команду в октябре прошлого года, но уже после 4 матчей руководство начало думать об отставке. Ситуация улучшилась, но в марте руководство начало поиски нового главного тренера на сезон 2023/24.

Сейчас положение Сетьена в клубе улучшилось – команда близка к гарантированию участия в ЛЕ следующего сезона. Руководство также довольно, что под руководством специалиста заиграли молодые футболисты - Иереми Пино, Николас Джексон, Сэмюэл Чуквуэзе, Алекс Баэна.