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Реал Мадрид - Хетафе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги онлайн

Реал Мадрид - Хетафе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Реал" в матче 34 тура чемпионата Испании сыграет с "Хетафе". Матч пройдет в Мадриде, на стадионе Сантьяго Бернабеу. Анчелотти сделал достаточно большую ротацию, ведь лидерам команды нужно отдохнуть перед полуфинальным матчем Лиги Чемпионов. "Хетафе" попытаются воспользоваться этим шансом. Команда борется за выживание и ей крайне необходимы очки.

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Чемпионат Испании. 34-й тур
13 мая. Начало в 22:00
"Реал" - "Хетафе"
Трансляция - сервис MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" смотреть футбол онлайн
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