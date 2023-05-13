Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Осасуна хочет в еврокубки, молодежь Вильярреала порвала басков
Два результата, которые не оставили вопросов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Упустив шанс взять Кубок, "Осасуна" ожидаемо включается в гонку за еврокубками через чемпионат.
"Альмерии" тоже надо очки, она на грани вылета, но сдерживать порыв "рохильос" гостям удавалось только один тайм, да и то Будимир один раз обязан был забивать.
Хорват исправился на старте второго тайма, реализовав выход один на один. А уже через 5 минут Абде классически переложил мяч под правую и пальнул в дальнюю девятку - 2:0.
"Альмерия" имела шансы вернуться в матч, но Айтор отбил попытку Баптистао головой и удар Суареса ногой с близкого расстояния. Ну, а затем Мой Гомес окончательно добил гостей после вертикальной атаки по центру.
3 - @osasuna_en have scored three goals in two of their last three home games in @LaLigaEN (3-2 v Real Betis and 3-1 v Almería), having done so in only one of their previous 34 at home in the competition.— OptaJose (@OptaJose) May 13, 2023
Punch. pic.twitter.com/aHolZx9Buo
К слову, именно опорники и центрбеки подвели сегодня "Альмерию". Что одни, что другие теряли позицию и крыли непонятно кого.
В таблице "Альмерия" после поражения имеет 36 баллов - это 14-я позиция с двумя пунктами преимущества над зоной вылета. Касательно "Осасуны", то у нее 47 очков и 9-е место, но при этом от зоны еврокубков команду Ягобы Аррасате отделяет лишь балл - такая вот плотность нынче в Ла Лиге.
34-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Альмерия" - 3:1
Голы: Будимир, 46, Абде, 51, Мой Гомес, 81 - Лазаро, 90+2
"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья (Диего Морено, 82), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Ибаньес, 82), Торро, Орос - Барха (Мой Гомес, 59), Будимир (Авила, 71), Абде (Рубен Гарсия, 82)
"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Мелеро (Портильо, 67), де ла Хос (Саму Кошта, 73), Робертоне (Рамазани, 79) - Баптистао (Пучмаль, 68), Суарес, Эмбарба (Лазаро, 68)
Молодежь "Вильярреала" продолжает свой финишный спурт - третья победа в четырех турах.
"Атлетик" цеплялся, бился, но слишком сильно проигрывал "Субмарине" в завершении атак. Братья Уильямс нестабильны; сегодня у них "не пошло" - и все, приплыли.
По событиям - Баэна открыл счет элегантным ударом со штрафного, а затем Жексон его удвоил, подкараулив отскок.
Баски ответили на это голом из офсайда от Иньяки и пенальти - Сансет его заработал и сам же реализовал.
В теории это возвращало гостей в игру, но на практике Жексон повторно продемонстрировал свое голевое чутье, подчистив за Пино, а затем прострел неугомонного Ереми отправил в свои ворота Айтор Паредес - и на этом интрига умерла уже окончательно.
7 - Top 3 players to have scored the most goals in LaLiga since 1 April 2023:— OptaJose (@OptaJose) May 13, 2023
7⃣ NICOLAS JACKSON ????????
7⃣ Valentín Castellanos ????????
6⃣ Karim Benzema ????????
Star. pic.twitter.com/KrVAegyxmt
Для понимания, Жексону и Баэне только 21 год, Пино - 20. За этими парнями будущее.
Пока что они идут в таблице 5-ми с 57 очками и 5 баллами отставания от зоны ЛЧ. У "Атлетика" - 47 баллов, 8-я позиция и шансы на Лигу конференций, за которую предстоит борьба с "Жироной" и "Осасуной".
34-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Атлетик" - 5:1
Голы: Баэна, 24, 90+1, Жексон, 37, 50, Паредес, 61 (автогол) - Сансет, 45+3 (с пенальти)
"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 82) - Капу (Терратс, 57), Парехо, Баэна - Чуквезе (Ло Сельсо, 66), Жексон (Жерар Морено, 66), Пино (Тригейрос, 82)
"Атлетик": Симон - Лекуэ (де Маркос, 59), Йерай, Паредес, Берчиче - Дани Гарсия, Эррера (Весга, 59) - Нико Уильямс (Аду, 79), Сансет, Беренгер (Муньяин, 59) - Уильямс (Гурусета, 70)
Предупреждения: Капу, 1, Парехо, 45, Пау Торрес, 45+3, Педраса, 58 - Эррера, 54, Паредес, 54, Уильямс, 68
Популярное сейчас
- Шахтер отрывается от Днепра-1, Черноморец уже девятый. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Нападающего Динамо дисквалифицирован на три матча за сексистские высказывания в сторону Монзуль – источник
- Динамо - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- "Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО