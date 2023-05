Примера. Осасуна хочет в еврокубки, молодежь Вильярреала порвала басков

Упустив шанс взять Кубок, "Осасуна" ожидаемо включается в гонку за еврокубками через чемпионат.

"Альмерии" тоже надо очки, она на грани вылета, но сдерживать порыв "рохильос" гостям удавалось только один тайм, да и то Будимир один раз обязан был забивать.

Хорват исправился на старте второго тайма, реализовав выход один на один. А уже через 5 минут Абде классически переложил мяч под правую и пальнул в дальнюю девятку - 2:0.

"Альмерия" имела шансы вернуться в матч, но Айтор отбил попытку Баптистао головой и удар Суареса ногой с близкого расстояния. Ну, а затем Мой Гомес окончательно добил гостей после вертикальной атаки по центру.

3 - @osasuna_en have scored three goals in two of their last three home games in @LaLigaEN (3-2 v Real Betis and 3-1 v Almería), having done so in only one of their previous 34 at home in the competition.



