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Почти в одни ворота. Вильярреал - Атлетик - 5:1. Обзор матча и видео голов
Вильярреал - Атлетик ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Вильярреал" и "Атлетик" провели встречу в рамках 34 тура Ла Лиги. Матч прошел почти в одни ворота.
"Баски" смогли найти лишь один голевой момент. Это пенальти, который Сансет заработал и сам же реализовал.
"Эль Субмарино" продолжает набирать очки. Это третья победа в четырех турах.
Сейчас у "Вильярреала" 57 очков, они занимают 5 место в таблице. У "Бильбао" - 47, они восьмые.
Ла Лига. 34-й тур
13 мая, Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
Голы: Баэна, 24, 90+1, Жексон, 37, 50, Паредес, 61 (автогол) - Сансет, 45+3 (с пенальти)
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