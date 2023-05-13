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Почти в одни ворота. Вильярреал - Атлетик - 5:1. Обзор матча и видео голов

Испания
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Вильярреал - Атлетик ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Почти в одни ворота. Вильярреал - Атлетик - 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

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"Вильярреал" и "Атлетик" провели встречу в рамках 34 тура Ла Лиги. Матч прошел почти в одни ворота.

"Баски" смогли найти лишь один голевой момент. Это пенальти, который Сансет заработал и сам же реализовал.

"Эль Субмарино" продолжает набирать очки. Это третья победа в четырех турах.

Сейчас у "Вильярреала" 57 очков, они занимают 5 место в таблице. У "Бильбао" - 47, они восьмые.

Ла Лига. 34-й тур
13 мая, Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Атлетик" - 5:1
Голы: Баэна, 24, 90+1, Жексон, 37, 50, Паредес, 61 (автогол) - Сансет, 45+3 (с пенальти)

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В статье: Атлетик (Бильбао) Вильярреал
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