Почти в одни ворота. Вильярреал - Атлетик - 5:1. Обзор матча и видео голов

"Вильярреал" и "Атлетик" провели встречу в рамках 34 тура Ла Лиги. Матч прошел почти в одни ворота.

"Баски" смогли найти лишь один голевой момент. Это пенальти, который Сансет заработал и сам же реализовал.

"Эль Субмарино" продолжает набирать очки. Это третья победа в четырех турах.

Сейчас у "Вильярреала" 57 очков, они занимают 5 место в таблице. У "Бильбао" - 47, они восьмые.