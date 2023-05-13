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Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное

Испания
(1 голосов)

Одни не хотели, другие не могли

Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" поберег основу на "Манчестер Сити", но все равно победил совершенно никакой "Хетафе".

Этот матч сложно описывать, ведь в нем почти ничего не происходило. По ходу первого тайма даже фол в центре поля был событием. Удары? Их команды не практиковали.

Ферлан Менди вернулся, но пока не готов играть по-настоящему. Себальосу, кажется, уже сообщили, что контракта не будет - он играл на удивление пассивно. Азар - как обычно, бег на месте. При этом гости даже против такого "Реала" только защищались. Скукота.

Чуть оживилась игра во втором тайме. Полусонный "Реал" удивил мощным дальним ударом под перекладину Хуан Иглесиас, но Куртуа был на месте. Также опасно пробивал головой Майораль.

Карло Анчелотти надоело на это смотреть, и тогда он выпустил Винисиуса с Модричем - собственно, это и решило все.

Прошло меньше десяти минут - и Асенсио, получив пространство перед штрафной, с рикошетом вколотил мяч в сетку. Это был первый удар "Реала" в створ ворот.

Могли быть еще голы? Да. Винисиус даже забил, но из офсайда. В еще одном моменте Сория потащил попытку Асенсио оформить дубль.

Были ли попытки "Хетафе" отыграться? Ни малейших. Абсолютно мертвая команда - потому и 18-я в таблице с 34 очками. Касательно "Реала", он на сутки вернул себе 2-е место с 71 очком, но не это сейчас важно для "Сливочных". Мадрид думает исключительно про поездку в Манчестер - уже в среду там решится судьба путевки в финал ЛЧ.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Асенсио, 70

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди (Кроос, 46) - Себальос (Модрич, 61), Чуамени, Камавинга (Одриосола, 84) - Вальверде (Мариано, 61), Асенсио, Азар (Винисиус, 61)

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амави, 84)- Аленья (Сеоане, 74), Даконам, Максимович - Порту (Мунир, 65), Майораль (Альгобия, 65), Мата (Анхильери, 65)

Предупреждения: Камавинга, 41 - Мата, 28, Альдерете, 60, Иглесиас, 83, Сеоане, 90+2

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
14.05.2023 в 00:38
Забыли про Хетафе! Впереди финал с Интером! Вот где Реалу нужно показать космический футбол и доказать всем что он король мирового футбола!
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+2
0
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Romantíco777 (Alicante)
14.05.2023 в 00:32
Желаю здоровья Барселиниусу, Дариану, и другим ребятам!!!Спорт, спортом, а людское это людское!!!
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+2
0
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Romantíco777 (Alicante)
14.05.2023 в 00:31
хетафовские дубины только ломали...Да не будет им прощения, а только вылет!!!☝️И пусть злорадствуют фаны Барселоны, но я травм их любимцам никогда не желал!!!Здоровье - это святое!!!☝️
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
14.05.2023 в 00:00
Ожидал от хетафе более жёсткой борьбы, но они ножки перед соседушкой раздвинули. А ведь в зоне вылета. Лошары блъ...
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+1
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.05.2023 в 23:57
Рикошет помог среалишке.
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0
-3

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