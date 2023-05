Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное

"Реал" поберег основу на "Манчестер Сити", но все равно победил совершенно никакой "Хетафе".

Этот матч сложно описывать, ведь в нем почти ничего не происходило. По ходу первого тайма даже фол в центре поля был событием. Удары? Их команды не практиковали.

Ферлан Менди вернулся, но пока не готов играть по-настоящему. Себальосу, кажется, уже сообщили, что контракта не будет - он играл на удивление пассивно. Азар - как обычно, бег на месте. При этом гости даже против такого "Реала" только защищались. Скукота.

3 - Real Madrid touched the ball just three times in Getafe's box in the first half, their lowest half-time tally in a @LaLigaEN home game since December 2012 (2 v Atlético de Madrid). Disconnection. pic.twitter.com/hKIXdAZcQt

Чуть оживилась игра во втором тайме. Полусонный "Реал" удивил мощным дальним ударом под перекладину Хуан Иглесиас, но Куртуа был на месте. Также опасно пробивал головой Майораль.

Карло Анчелотти надоело на это смотреть, и тогда он выпустил Винисиуса с Модричем - собственно, это и решило все.

Прошло меньше десяти минут - и Асенсио, получив пространство перед штрафной, с рикошетом вколотил мяч в сетку. Это был первый удар "Реала" в створ ворот.

Могли быть еще голы? Да. Винисиус даже забил, но из офсайда. В еще одном моменте Сория потащил попытку Асенсио оформить дубль.

14 - After the World Cup in Qatar, Marco Asensio is the Spanish player across Europe's top five leagues with the most goal involvements (14 - 9 goals and 5 assists) in all competitions.



Momentum. pic.twitter.com/dxJNlrm2mB