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Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное
Одни не хотели, другие не могли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Реал" поберег основу на "Манчестер Сити", но все равно победил совершенно никакой "Хетафе".
Этот матч сложно описывать, ведь в нем почти ничего не происходило. По ходу первого тайма даже фол в центре поля был событием. Удары? Их команды не практиковали.
Ферлан Менди вернулся, но пока не готов играть по-настоящему. Себальосу, кажется, уже сообщили, что контракта не будет - он играл на удивление пассивно. Азар - как обычно, бег на месте. При этом гости даже против такого "Реала" только защищались. Скукота.
3 - Real Madrid touched the ball just three times in Getafe's box in the first half, their lowest half-time tally in a @LaLigaEN home game since December 2012 (2 v Atlético de Madrid).— OptaJose (@OptaJose) May 13, 2023
Disconnection. pic.twitter.com/hKIXdAZcQt
Чуть оживилась игра во втором тайме. Полусонный "Реал" удивил мощным дальним ударом под перекладину Хуан Иглесиас, но Куртуа был на месте. Также опасно пробивал головой Майораль.
Карло Анчелотти надоело на это смотреть, и тогда он выпустил Винисиуса с Модричем - собственно, это и решило все.
Прошло меньше десяти минут - и Асенсио, получив пространство перед штрафной, с рикошетом вколотил мяч в сетку. Это был первый удар "Реала" в створ ворот.
Могли быть еще голы? Да. Винисиус даже забил, но из офсайда. В еще одном моменте Сория потащил попытку Асенсио оформить дубль.
14 - After the World Cup in Qatar, Marco Asensio is the Spanish player across Europe's top five leagues with the most goal involvements (14 - 9 goals and 5 assists) in all competitions.— OptaJose (@OptaJose) May 13, 2023
Momentum. pic.twitter.com/dxJNlrm2mB
Были ли попытки "Хетафе" отыграться? Ни малейших. Абсолютно мертвая команда - потому и 18-я в таблице с 34 очками. Касательно "Реала", он на сутки вернул себе 2-е место с 71 очком, но не это сейчас важно для "Сливочных". Мадрид думает исключительно про поездку в Манчестер - уже в среду там решится судьба путевки в финал ЛЧ.
34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Асенсио, 70
"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди (Кроос, 46) - Себальос (Модрич, 61), Чуамени, Камавинга (Одриосола, 84) - Вальверде (Мариано, 61), Асенсио, Азар (Винисиус, 61)
"Хетафе": Сория - Иглесиас, Митрович, Альдерете, Альварес (Амави, 84)- Аленья (Сеоане, 74), Даконам, Максимович - Порту (Мунир, 65), Майораль (Альгобия, 65), Мата (Анхильери, 65)
Предупреждения: Камавинга, 41 - Мата, 28, Альдерете, 60, Иглесиас, 83, Сеоане, 90+2
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