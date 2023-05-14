Реал может получить техническое поражение за матч с Хетафе из-за неправильной процедуры замены

Вчера "Реал" принимал "Хетафе" в рамках 34 тура Ла Лиги, в котором победил со счетом 1:0. На 84 минуте произошел уникальный эпизод. Он возник из-за замены Камавинги, поскольку его несколько минут назад не собирались менять.

Анчелотти решил выпустить Одриозолу вместо Асенсио. Игроки пожали между собой руки. Защитник вышел на поле, полузащитника задержали на боковой линии, прежде чем он покинул поле.

В это время травму получил Камавинга из-за столкновения с Хуаном Иглесиасом. Француз попросил о замене, и в конце концов именно он оказался на скамейке запасных, а Асенсио остался на поле.

Согласно правилам, замена вступает в силу, когда игрок вне поля выходит на н, что и сделал Одриозола. Однако, поскольку Асенсио не покинул поле, судейская бригада решила не засчитывать эту замену.

Если "Хетафе" сможет доказать, что испанский полузащитник покинул поле - "Реал" может ждать техническое поражение.