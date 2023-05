Примера. Эльче - Атлетико 1:0. Худшая версия Матрасников

"Атлетико" после трех кряду побед проиграл на поле "Эльче", который еще неделю назад официально вылетел из Примеры.

И кто скажет, что результат случайный? Зелено-полосатые играли острее, активнее, создали больше шансов. А что делали "Матрасники"? Чем запомнились?

Ну да, на старте Мората головой побеспокоил Бадию; также остро прострелил с фланга Молина. Но этого очень, очень мало. Представьте, впервые сфолил "Атлетико" ближе к 40-й минуте - это же поддавки, а не футбол!

Да и гол "Эльче" из той же оперы. Вбрасывание из-за боковой не таило никакой угрозы, пока Грбич не промазал по мячу, позволив Фиделю расстрелять ворота.

1 - #Fidel ???????? goal for @Elchecf_en ????⚪️ is the first conceded in @LaLigaEn by #AtleticoDeMadrid ????⚪️ from a throw in since January 2014 (Larrivey for Rayo Vallecano). Armful. pic.twitter.com/YuyBqFZOjH