Примера. Эльче - Атлетико 1:0. Худшая версия Матрасников

"Атлетико" после трех кряду побед проиграл на поле "Эльче", который еще неделю назад официально вылетел из Примеры.

И кто скажет, что результат случайный? Зелено-полосатые играли острее, активнее, создали больше шансов. А что делали "Матрасники"? Чем запомнились?

Ну да, на старте Мората головой побеспокоил Бадию; также остро прострелил с фланга Молина. Но этого очень, очень мало. Представьте, впервые сфолил "Атлетико" ближе к 40-й минуте - это же поддавки, а не футбол!

Да и гол "Эльче" из той же оперы. Вбрасывание из-за боковой не таило никакой угрозы, пока Грбич не промазал по мячу, позволив Фиделю расстрелять ворота.

1 - #Fidel ???????? goal for @Elchecf_en ????⚪️ is the first conceded in @LaLigaEn by #AtleticoDeMadrid ????⚪️ from a throw in since January 2014 (Larrivey for Rayo Vallecano). Armful. pic.twitter.com/YuyBqFZOjH — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2023

Диего Симеоне было что сказать своим в перерыве, но по факту "Атлетико" заиграл чуть активнее только после замен в середине второго тайма. Моментов создали два - Карраско не смог обыграть вратаря, а Мората пальнул слишком очевидно для Бадии.

Ну, и все, больше ничего. В концовке опять острее играли хозяева - один Пере Милья чудом не оформил дубль на контратаках.

Кажется, "Эльче" опоздал с назначением Себастьяна Беккасесе. Толковый тренер, и с ним у зелено-полосатых есть будущее, пусть и в Сегунде. Ну, а "Атлетико" расплатился за феерично бездарное выступление вторым местом в таблице: теперь у него 69 очков, а у "Реала" - 71.

34-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Фидель, 41

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Бигас (Гути, 84), Клерк - Моренте, Дональд, Гумбау, Бланко (Милья, 67) - Фидель (Магальян, 84) - Нтека (Хосан, 67), Бойе (Понсе, 90+3)

"Атлетико": Грбич - Витсель, Хименес, Эрмосо (Регилон, 61) - Молина, де Пауль (Барриос, 61), Коке (Мартин, 82), Лемар (Корреа, 54), Карраско - Гризманн, Мората

Предупреждения: Фидель, 30, Бланко, 36