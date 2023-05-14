  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Эльче - Атлетико 1:0. Худшая версия Матрасников
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Эльче - Атлетико 1:0. Худшая версия Матрасников

Испания
(1 голосов)

Команда Диего Симеоне забыла выйти на матч

Примера. Эльче - Атлетико 1:0. Худшая версия Матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" после трех кряду побед проиграл на поле "Эльче", который еще неделю назад официально вылетел из Примеры.

И кто скажет, что результат случайный? Зелено-полосатые играли острее, активнее, создали больше шансов. А что делали "Матрасники"? Чем запомнились?

Ну да, на старте Мората головой побеспокоил Бадию; также остро прострелил с фланга Молина. Но этого очень, очень мало. Представьте, впервые сфолил "Атлетико" ближе к 40-й минуте - это же поддавки, а не футбол!

Да и гол "Эльче" из той же оперы. Вбрасывание из-за боковой не таило никакой угрозы, пока Грбич не промазал по мячу, позволив Фиделю расстрелять ворота.

Диего Симеоне было что сказать своим в перерыве, но по факту "Атлетико" заиграл чуть активнее только после замен в середине второго тайма. Моментов создали два - Карраско не смог обыграть вратаря, а Мората пальнул слишком очевидно для Бадии.

Ну, и все, больше ничего. В концовке опять острее играли хозяева - один Пере Милья чудом не оформил дубль на контратаках.

Кажется, "Эльче" опоздал с назначением Себастьяна Беккасесе. Толковый тренер, и с ним у зелено-полосатых есть будущее, пусть и в Сегунде. Ну, а "Атлетико" расплатился за феерично бездарное выступление вторым местом в таблице: теперь у него 69 очков, а у "Реала" - 71.

34-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Фидель, 41

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Бигас (Гути, 84), Клерк - Моренте, Дональд, Гумбау, Бланко (Милья, 67) - Фидель (Магальян, 84) - Нтека (Хосан, 67), Бойе (Понсе, 90+3)

"Атлетико": Грбич - Витсель, Хименес, Эрмосо (Регилон, 61) - Молина, де Пауль (Барриос, 61), Коке (Мартин, 82), Лемар (Корреа, 54), Карраско - Гризманн, Мората

Предупреждения: Фидель, 30, Бланко, 36

По теме
yellow-arrow
Эспаньол - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Реал может получить техническое поражение за матч с Хетафе из-за неправильной процедуры замены
yellow-arrow
Миятович: Реал ничего не может сделать с Азаром, его невозможно продать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Эльче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Paugams
14.05.2023 в 19:58
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.05.2023 в 19:43
Феерические долбоё@ы.
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
14.05.2023 в 19:26
Проиграли команде, которая уже вылетела и ни за что не борется. Сильно, сильно
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде