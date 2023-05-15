Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство

"Барселона" оформила чемпионство, победив на поле своего извечного соперника "Эспаньола" (4:2).

После финального свистка сине-гранатовые решили отпраздновать титул, но фанатам "Попугаев" это ожидаемо не понравилось. Они начали выбегать на поле в поисках драки, так что новоиспеченным чемпионам пришлось быстро убегать в раздевалку.

Этот инцидент точно рассмотрит Ла Лига, и "Попугаям" придется отвечать; возможно, они проведут матч-второй без зрителей.

Отметим также, что в таблице "Эспаньол" идет 19-м с 5 баллами отставания от спасительной 17-й строчки. До конца чемпионата в Испании осталось еще 4 тура.