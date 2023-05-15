  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство

Испания
(1 голосов)

Гости едва успели унести ноги

Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" оформила чемпионство, победив на поле своего извечного соперника "Эспаньола" (4:2).

После финального свистка сине-гранатовые решили отпраздновать титул, но фанатам "Попугаев" это ожидаемо не понравилось. Они начали выбегать на поле в поисках драки, так что новоиспеченным чемпионам пришлось быстро убегать в раздевалку.

Этот инцидент точно рассмотрит Ла Лига, и "Попугаям" придется отвечать; возможно, они проведут матч-второй без зрителей.

Отметим также, что в таблице "Эспаньол" идет 19-м с 5 баллами отставания от спасительной 17-й строчки. До конца чемпионата в Испании осталось еще 4 тура.

По теме
yellow-arrow
Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Барса впервые со времен Месси завоевала чемпионство в Испании
yellow-arrow
Барселона досрочно выиграла чемпионат Испании-2022/23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.05.2023 в 00:55
Скоты.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде