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Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство
Гости едва успели унести ноги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" оформила чемпионство, победив на поле своего извечного соперника "Эспаньола" (4:2).
После финального свистка сине-гранатовые решили отпраздновать титул, но фанатам "Попугаев" это ожидаемо не понравилось. Они начали выбегать на поле в поисках драки, так что новоиспеченным чемпионам пришлось быстро убегать в раздевалку.
Этот инцидент точно рассмотрит Ла Лига, и "Попугаям" придется отвечать; возможно, они проведут матч-второй без зрителей.
Отметим также, что в таблице "Эспаньол" идет 19-м с 5 баллами отставания от спасительной 17-й строчки. До конца чемпионата в Испании осталось еще 4 тура.
Aficionados del Espanyol saltando al campo, yendo a agredir a los jugadores del Barça por celebrar el título de Liga, además de estar todo el partido insultando y lanzando objetos, son escoria.pic.twitter.com/QE01HzxgBZ— Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) May 14, 2023
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