  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави – о чемпионстве: Барселоне пришлось несладко, было много критики
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави – о чемпионстве: Барселоне пришлось несладко, было много критики

Испания
(1 голосов)

Сине-гранатовые досрочно стали чемпионом Испании

Хави – о чемпионстве: Барселоне пришлось несладко, было много критики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом" (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой команда гарантировала себе чемпионский титул.

"Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.

Читайте такжеБарселона досрочно выиграла чемпионат Испании-2022/23

Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.

Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это "Барселона", и я знаю, как все устроено.

Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело", - сказал Хави.

Читайте такжеШоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Лапорта: Сделаем все, чтобы вернуть Месси в Барселону
yellow-arrow
Шоу нового чемпиона. Эспаньол - Барселона 2:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Фанаты Эспаньола выбежали на поле, чтобы не дать Барсе отпраздновать чемпионство
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде