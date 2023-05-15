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Хави – о чемпионстве: Барселоне пришлось несладко, было много критики
Сине-гранатовые досрочно стали чемпионом Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом" (4:2) в 34-м туре Ла Лиги, благодаря которой команда гарантировала себе чемпионский титул.
"Ощущения отличные. Работа выполнена хорошо. Она началась в июле, и десять месяцев мы трудились, шли на жертвы. Болельщики и клуб заслужили это. Благодаря этой работе мы добились стабильности и безопасности.
Мы обеспечили себе титул в великолепном матче. Мы были прекрасны. К концу команда расслабилась, а соперник проявил гордость.
Мы выиграли Ла Лигу в дерби, это необычно. Нам пришлось несладко, было много критики. Выполненную нами работу не ценят как следует. Но это "Барселона", и я знаю, как все устроено.
Мы хотим выиграть оставшиеся четыре матча. Мы уже достигли своей цели, и это было тяжело", - сказал Хави.
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