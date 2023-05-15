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Лапорта: Сделаем все, чтобы вернуть Месси в Барселону
Президент каталонцев дал обещание
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после досрочного чемпионства ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Лионеля Месси в "Барселону", — сказал функционер в комментарии Jijantes FC.
Напомним, что контракт 35-летнего аргентинца с "ПСЖ" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Месси точно покинет французский клуб. Приоритетом Лео является возвращение в "Барсу", даже если этот трансфер будет сложным по финансовым причинам, учитывая правила, действующие в Ла Лиге.
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