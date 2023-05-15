Лапорта: Сделаем все, чтобы вернуть Месси в Барселону

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после досрочного чемпионства ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси.

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Лионеля Месси в "Барселону", — сказал функционер в комментарии Jijantes FC.

Напомним, что контракт 35-летнего аргентинца с "ПСЖ" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Месси точно покинет французский клуб. Приоритетом Лео является возвращение в "Барсу", даже если этот трансфер будет сложным по финансовым причинам, учитывая правила, действующие в Ла Лиге.