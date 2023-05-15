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СМИ: Ла Лига одобрит финансовый план Барселоны. Это позволит Месси вернуться
Возвращение близко
фото из свободных источников
"Барселона" продолжает работать над возвращением Лионеля Месси. Ожидается, что 19-го мая Ла Лига одобрит финансовый план клуба.
В плане предусмартирвается возвращение Лео Месси. "Барса" попросила, чтобы чемпионат сделал дляаргентинца официальный документ, подтверждающий, что он будет зарегистрирован в случае возвращения. Это сделано для того, чтобы не повторилась ситуация лета 2021-го, после которой Лео пришлось покинуть "Барселону".
Отмечается, что возвращение состоится сугубо по сентиментальным, а не финансовым причинам. Лео считает, что "Барселона" – это его дом.
"Сине-гранатовые" хотят сделать всё для возвращения Лео и ожидают, что сделка будет закрыта в июне.
Напонмим, что ранее "Барсу" покинул Серхио Бускетс. Также команду может покинуть Жорди Альба – это существенно разгрузит зарплатную ведомость и позволит Лео вернуться.
Resumen de situación actual entre Barça y Lionel #Messi :— Veronica Brunati (@verobrunati) May 15, 2023
✅FC Barcelona hará todo lo posible para ficharlo. Quieren cerrarlo en junio.
✅Lionel Messi quiere regresar al #Barca .
✅ Hay un principio de acuerdo alcanzado para iniciar negociaciones formales. Su ficha será menor… pic.twitter.com/HgqgjBSKlq
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