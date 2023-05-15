СМИ: Ла Лига одобрит финансовый план Барселоны. Это позволит Месси вернуться

"Барселона" продолжает работать над возвращением Лионеля Месси. Ожидается, что 19-го мая Ла Лига одобрит финансовый план клуба.

В плане предусмартирвается возвращение Лео Месси. "Барса" попросила, чтобы чемпионат сделал дляаргентинца официальный документ, подтверждающий, что он будет зарегистрирован в случае возвращения. Это сделано для того, чтобы не повторилась ситуация лета 2021-го, после которой Лео пришлось покинуть "Барселону".

Отмечается, что возвращение состоится сугубо по сентиментальным, а не финансовым причинам. Лео считает, что "Барселона" – это его дом.

"Сине-гранатовые" хотят сделать всё для возвращения Лео и ожидают, что сделка будет закрыта в июне.

Напонмим, что ранее "Барсу" покинул Серхио Бускетс. Также команду может покинуть Жорди Альба – это существенно разгрузит зарплатную ведомость и позволит Лео вернуться.