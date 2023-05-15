Президент "Барселоны" в эфире Movistar Plus прокомментировал чемпионство команды. "Мы вернули радость болельщикам и уже завоевали важные титулы", – приводит его слова AS.

"Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.

Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам "Барселоны" и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!", – сказал менеджер.

"Барселона" выграла Ла Лигу по итогам 34-го тура против "Эспаньола" (4:2). Отрыв от "Реала" составляет 14 очков за 4 тура до конца.