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Лапорта: Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями
Лапорта счастлив
Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/
Президент "Барселоны" в эфире Movistar Plus прокомментировал чемпионство команды. "Мы вернули радость болельщикам и уже завоевали важные титулы", – приводит его слова AS.
"Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.
Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам "Барселоны" и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!", – сказал менеджер.
"Барселона" выграла Ла Лигу по итогам 34-го тура против "Эспаньола" (4:2). Отрыв от "Реала" составляет 14 очков за 4 тура до конца.
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