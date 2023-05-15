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Лапорта: Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями

Испания
(1 голосов)

Лапорта счастлив

Лапорта: Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями

Фото: twitter.com/JoanLaportaFCB/

Новина українською

Президент "Барселоны" в эфире Movistar Plus прокомментировал чемпионство команды. "Мы вернули радость болельщикам и уже завоевали важные титулы", – приводит его слова AS.

"Мы уже работаем над составом на следующий сезон и надеемся, что сможем усилиться. Мы разрабатываем план жесткой экономии и технико-экономического обоснования, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей и усилиться. Мы усердно работаем.

Титулы пришли. Мы спасли клуб в финансовом плане. Мы вернули радость болельщикам "Барселоны" и уже завоевали важные титулы. Лучшая команда – это та, которая выиграла Ла Лигу. Все прошло более спокойно, чем мы ожидали. Мы доминировали и стали безоговорочными победителями. Мы чемпионы. Давайте праздновать!", – сказал менеджер.

"Барселона" выграла Ла Лигу по итогам 34-го тура против "Эспаньола" (4:2). Отрыв от "Реала" составляет 14 очков за 4 тура до конца.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
15.05.2023 в 18:12
Вот и Месси не сгодился для чемпионства, сами смогли и молодцы
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Spokoyno (Київ)
15.05.2023 в 18:07
Так в Іспанії, як і всюди чемпіонат самі важки змагання Проте не слід забувати, що існує АПЛ Та і Серія А та Бундесліга десь поруч... Ну і ЛЧ хоч і кубкові змагання, але в п'ятірці ТОЧНО!
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