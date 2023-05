Барселона – чемпион. Ее перестройка не завершена, но Хави заслужил право продолжить

Хави доказал свою состоятельность

Об этом уже можно говорить вслух.

Первое чемпионство за четыре года – это не просто трофей; это также символ того, что самое трудное позади и "Барса" снова стала на правильный путь.

Кивки на "слабую Ла Лигу" выглядят жалко, ведь среди прочих каталонцы обошли также мадридский "Реал", которого никто в здравом уме слабым не назовет.

И да, это от начала до конца проект Хави; он является его идеологом на поле, в раздевалке и даже в столовой.

Marca рассказывала, что по возвращении из Катара Хави первым делом встретился с Серхио Бускетсом, чтобы обсудить положение дел, и легенду шокировало полное отсутствие штрафов и правил. Оказалось, что в "Барсе" после Луиса Энрике можно было набрать лишний вес или опоздать на тренировку без последствий.

Even lewandowski gets to do push ups after his team lose in training.....Xavi team discipline ???? pic.twitter.com/NwLb4hLghu — Ola Blaugrana❤️????????️???????????? (@OlaOla40591943) October 3, 2022

Первое, что Хави сделал на посту - восстановил штрафы. Он заставил всех приезжать на занятия на час раньше; ввел обязательный завтрак и обед на базе, чтобы лучше контролировать рацион. И что? Травм стало меньше.

Именно Хави стал инициатором ускоренной смены поколений. Жерар Пике услышал то, что давно пора было услышать – и после провала с "Интером" немедленно завершил карьеру. Параллельно присел на скамейку безнадежный в обороне Альба.

Сам футбол "Барсы"-2023 – это тоже изобретение Хави. Его 4-3-3 с мячом трансформируются в асимметричную модель, где Кунде отходит в глубину играть третьего центрбека; де Йонг и Бускетс формируют пару опорных; фальшивый вингер Гави идет на позицию атакующего хава, открывая весь фланг под забеги Бальде.



Фото: theathletic.com Фото: theathletic.com

И да, Хави рисковал, переходя на игру в четыре полузащитника. Он искал надежность, но это тоже означало потерю зрелища. В Барселоне его бы съели в случае неудачи, но теперь, когда титул в руках, его 11 побед по 1:0 в Ла Лиге выглядят даже стильно.

Левандовский: бурный старт и тревожные симптомы

Тот случай, когда однозначная оценка невозможна.

У Роберта 21 гол в 34 турах – и это замечательно. С другой стороны, у него 0 голов в 4 матчах против "Атлетико" и "Реала" – и это слабо.

Левандовский в 9 матчах открывал счет, и это звучит хорошо, но это также меньше, чем у Хоселу из "Эспаньола", Энеса Унала из "Хетафе" и Ведата Мурики из "Мальорки".

Поляк привычно много работал на тренировках, бегал, боролся и успел стать ментором для Педри и Гави, которые моложе его на 14 и 16 лет соответственно. Персонал "Барсы" доволен; здесь полагают, что Роберт делает то, что не захотел делать Месси.

Lewandowski in his first season at Barcelona:



⚽️ 31 goals

???? 7 assists



???? La Liga

???? Spanish Super Cup

???? La Liga Top Scorer



Greatest Striker of this Generation pic.twitter.com/RlZZv3dT7W — . (@CaptBavaria9) May 14, 2023

Иногда это и грязная работа тоже. Так, после вылета от "МЮ" Левандовский при всех отчитал Ансу Фати за чрезмерный эгоизм, подчеркнув, что тот ничего не достигнет, если не изменится. Хави сделал вид, что не слышал.

То есть, в плане поведения Роберт – лидер, альфа-самец; "Барсе" такого не хватало. Но что делать с возрастом? Левандовскому уже 34 года, и он постепенно сдает. Из 21 гола в Ла Лиге 13 поляк забил еще перед ЧМ. Текущей же весной у него 6 голов, из которых 4 – командам из зоны вылета.

Сейчас это еще не критично, но Роберт становится все медленнее, промахивается все чаще и при этом у него контракт до 2026 года. Дальше додумывайте сами.

Трофей принесла, в первую очередь, оборона

И здесь заслуга не кого-то конкретного, а новой системы.

"Барса" с Хави начинает активный прессинг очень высоко. Это также и форма атакующих действий – особенно когда с позиционным нападением беда, но в первую очередь это помогает тормозить чужие атаки.



Отборы "Барселоны" на чужой половине в текущей Ла Лиге. Скрин - theathletic.com Отборы "Барселоны" на чужой половине в текущей Ла Лиге. Скрин - theathletic.com

Пара опорных вместо одного – еще один аргумент против движения мяча у соперников. Номинальный центрбек Кунде на правом фланге заткнул дыру, где годами привозили Семеду и Роберто. 19-летний Алехандро Бальде – топ-находка; он не только добегает в защите, но и выпиливает неплохие кроссы в атаке.

Также в обороне проявилась фигура Рональда Араухо – у парня не только талант отбирать, но и задатки лидера; этим, а еще жесткостью он напоминает, скорее, Пуйоля, чем Пике.

Ну и еще Марк-Андре тер Штеген. 25 сухих матчей и только 13 пропущенных в 34 турах – это также следствие его реинкарнации после многочисленных травм.

Что показательно: немцу уже 31 год, и он играет за "Барселону" с 2014-го, однако никогда раньше не брал Трофео Самора. В этом году возьмет впервые – вот что делает оборонная модель Хави с посредственными соперниками. Она их съедает.

Barcelona stand alone at the back this season ????



Marc-André ter Stegen has been a revelation.#LaLiga #OptusSport pic.twitter.com/v5nC8lJsyd — Optus Sport (@OptusSport) May 13, 2023

Как быть с топами? Вероятно, нужно еще время, тренировки и свежая кровь. Чудес не бывает. В трех предыдущих чемпионатах "Барса" пропускала по 38 мячей – то есть, по голу за матч.

Перестройка "Барселоны" завершена только наполовину

Лучше всего об этом сказал вице-президент по экономическим вопросам Эдуард Ромеу:

"Мы больше не в реанимации, но все еще в больнице".

Также он добавил, что "для покупки игрока за 30 млн нам нужно продать кого-то на 30 млн", и это даже чрезмерный оптимизм. Ла Лига требует от "Барселоны" сократить зарплатный фонд на 200 млн евро. Если этого не произойдет, клуб сможет тратить на новичков лишь 40% от заработка на трансферах.

"Рычаги"? Их нельзя использовать вечно; клуб и так распродал самого себя на 767 млн. А как еще усилить команду?

Barcelona has the biggest debt in Europe. This naturally has fans and pundits scratching their heads when we seem to be linked consistently to top summer transfer targets. pic.twitter.com/4kPrRscUt2 — total Barça (@totalBarca) June 4, 2022

Это не каприз, а необходимость. Бускетс заканчивает – значит, нужен новый основной опорник, и желательно не Гюндоган, который почти одного возраста с Серхио. Фати и Ферран – сплошное разочарование. Маркос Алонсо и Эрик Гарсия не тянут этот уровень, а Франк Кесье был бы более полезен в команде другого типа, что понимает в том числе он сам. В конце концов, дублер Левандовскому – где он?

Сейчас Хави выжал максимум из Ла Масии и "рычагов", но проект заглохнет без постоянного качественного обновления.

Между тем, "Барселона" взяла в кредит 1,45 млрд на долгожданную реконструкцию "Камп Ноу", что означает не только новые выплаты из бюджета, но и падение дохода от matchday, ведь в новом сезоне играть придется на "Олимпийском", который вмещает не 99, а 55 тысяч зрителей.

Словом, все указывает одновременно на необходимость усиления и невозможность его получить.

Возвращение Месси может развалить весь проект

Из-за этого "Барсу" уже покинул спортдир Матеу Алемани – тот, кто собирал состав для Хави год назад.

Инициатор возвращения – президент Лапорта. Если верить Sport.es, Ла Лига уже на днях даст зеленый свет его финплану, который позволит зарегистрировать Месси.

"Лео еще в "ПСЖ", там его окружают неприятные ситуации. Я бы не хотел беспокоить его сейчас. Я общался с Месси, чтобы исправить ситуацию. Это было очень приятно. Мы возобновили наши отношения. Месси хочет в "Барсу", он чувствует, что этот клуб – его дом, но разговоры об этом сейчас мешают ему".

Лапорта объясняет переговоры с Месси сентиментальными причинами, но в голове у него деньги. Лео привел в "ПСЖ" кучу спонсоров, его футболки сметали с прилавков. Гипотетическое возвращение легенды в "Барсу" имело бы еще больший эффект.

????️???????? Messi to Lewandowski: “Everything is good in Barcelona?”



???????? Lewandowski: Yes, good



???????????? Antonela: “They (Lewa and his wife) are in love with the city.”



????️???????? Messi: “Do you live in Castelldefels? (Messi’s home)pic.twitter.com/HgD1rMiYJH — All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) May 8, 2023

Неясно только, что с ним делать Хави? Месси уже не вингер, он не бежит. Он также не сможет играть фальшивую девятку, поскольку у "Барсы" есть настоящая, Левандовский. Ну, а позиции энганче, свободного художника, у Хави просто нет - у него вся полузащита прессингует.

Выходит, что ради денег Лапорта хочет ради подставить своего тренера; заставить его ломать уже работающие схемы, чтобы найти место 36-летнему ветерану. Скажете, это честно? Своевременно?

Фанатам "Барселоны" остается лишь верить, что какой-нибудь шейх таки заплатит Месси миллиард в день, чтобы он уехал доигрывать в пустыню, иначе о несовершенном, сыроватом, но симпатичном проекте Хави можно будет забыть навсегда.