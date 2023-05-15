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Неймар праздновал чемпионство Барселоны вместе с игроками в Каталонии

Испания
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Головой уже не в Париже?

Неймар праздновал чемпионство Барселоны вместе с игроками в Каталонии

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Неймар приехал праздновать чемпионство "Барселоны" в Каталонию к игрокам своей бывшей команды, сообщает Diario Sport. Он провел ночь в клубе Carpe Diem в Олимпийском порту.

Сообщается, что Неймар поддерживает хорошие отношения с Серджи Бускетсом, Жорди Альбой, Марк-Андре Тер Штегеном и Серджи Роберто.

Напомним, что "Барселона" стала чемпионом, обыграв "Эспаньол" (4:2) в 34-м туре Ла Лиги 14-го мая. Клуб оторвался от "Реала" на 14 очков за 4 тура до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром, а радикальные фанаты парижского клуба под домом бразильца скандировали требования покинуть клуб. Неймар восстанавливается от травмы лодыжки с 20-го февраля. Ожидается, что он вернется только к 1-му июля.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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