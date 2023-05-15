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Скидок не будет: Известна сумма, которую Вулверхэмптон просит за Невеша у Барселоны

Испания
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Хави не хочет футболиста

Скидок не будет: Известна сумма, которую Вулверхэмптон просит за Невеша у Барселоны

Фото: twitter.com/Wolves

Новина українською

"Вулверхэмптон" не хочет участвовать в обмене в сделке по продаже Рубена Невеша "Барселоне". За португальского опорника просят 50 миллионов евро.

"Волки" не хотят отпускать невеша летом 2024-го бесплатно и постараются продать футболиста. В клубе его оценивают в 50 миллионов и не готовы принимать каких-то игроков для обмена от "Барсы", чтобы снизить цену. Считалось, что "Барселона" хочет предложить "Вулверхэмптону" Ансу Фати, чтобы снизить трансферную стоимость до 35 миллионов.

Если сделка не состоится, в "Вулверхэмптоне" попытаются договориться о новом контракте с игроком.

В этом сезоне Невеш провел за "Вулвз" 39 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

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В статье: Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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Источник:
telegraph.co.uk

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