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Скидок не будет: Известна сумма, которую Вулверхэмптон просит за Невеша у Барселоны
Хави не хочет футболиста
Фото: twitter.com/Wolves
"Вулверхэмптон" не хочет участвовать в обмене в сделке по продаже Рубена Невеша "Барселоне". За португальского опорника просят 50 миллионов евро.
"Волки" не хотят отпускать невеша летом 2024-го бесплатно и постараются продать футболиста. В клубе его оценивают в 50 миллионов и не готовы принимать каких-то игроков для обмена от "Барсы", чтобы снизить цену. Считалось, что "Барселона" хочет предложить "Вулверхэмптону" Ансу Фати, чтобы снизить трансферную стоимость до 35 миллионов.
Если сделка не состоится, в "Вулверхэмптоне" попытаются договориться о новом контракте с игроком.
В этом сезоне Невеш провел за "Вулвз" 39 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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