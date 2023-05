Фовард Челси получит золотую медаль Ла Лиги - он провел на поле всего 8 минут

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг записал в свой актив титул чемпиона Испании.

Габонец перешел в "Барселону" зимой 2022 года, а начале сентября "сине-гранатовые" продали его в "Челси" за 12 миллионов евро. 33-летний игрок был в заявке каталонцев на трех стартовых матчах Примеры и сыграл всего 8 минут.

Недавно "блаугранас" досрочно выиграли Ла Лигу и включили форварда в победный состав команды. Поэтому Пьер-Эмерик получит золотые медали чемпионата Испании.

В "Челси" Обамеянг не может похвастаться результативностью: на его счету 3 гола и 1 ассист в 21 матче за "пенсионеров".

Pierre-Emerick Aubameyang is included in Barcelona's La Liga-winning squad after playing eight minutes for them this season.



His first league title ???? pic.twitter.com/zG8OHM1hlB