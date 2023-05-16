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Фовард Челси получит золотую медаль Ла Лиги - он провел на поле всего 8 минут

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Это первое чемпионство в его карьере

Фовард Челси получит золотую медаль Ла Лиги - он провел на поле всего 8 минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг записал в свой актив титул чемпиона Испании.

Габонец перешел в "Барселону" зимой 2022 года, а начале сентября "сине-гранатовые" продали его в "Челси" за 12 миллионов евро. 33-летний игрок был в заявке каталонцев на трех стартовых матчах Примеры и сыграл всего 8 минут.

Недавно "блаугранас" досрочно выиграли Ла Лигу и включили форварда в победный состав команды. Поэтому Пьер-Эмерик получит золотые медали чемпионата Испании.

В "Челси" Обамеянг не может похвастаться результативностью: на его счету 3 гола и 1 ассист в 21 матче за "пенсионеров".

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
16.05.2023 в 16:38
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.05.2023 в 16:24
ай, молодець! (с)
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