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Фовард Челси получит золотую медаль Ла Лиги - он провел на поле всего 8 минут
Это первое чемпионство в его карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг записал в свой актив титул чемпиона Испании.
Габонец перешел в "Барселону" зимой 2022 года, а начале сентября "сине-гранатовые" продали его в "Челси" за 12 миллионов евро. 33-летний игрок был в заявке каталонцев на трех стартовых матчах Примеры и сыграл всего 8 минут.
Недавно "блаугранас" досрочно выиграли Ла Лигу и включили форварда в победный состав команды. Поэтому Пьер-Эмерик получит золотые медали чемпионата Испании.
В "Челси" Обамеянг не может похвастаться результативностью: на его счету 3 гола и 1 ассист в 21 матче за "пенсионеров".
Pierre-Emerick Aubameyang is included in Barcelona's La Liga-winning squad after playing eight minutes for them this season.— B/R Football (@brfootball) May 15, 2023
His first league title ???? pic.twitter.com/zG8OHM1hlB
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