Барселона после ухода Алемани и Кройффа собирается назначить директором легенду клуба – известно имя

"Барселона" готовится назначить Деку директором, после того как спортивные директоры Йорди Кройфф и Матеу Алемани приняли решение покинуть клуб. На данный момент легендарный португальский футболист работает скаутом в "блаугране".

Сообщается, что переговоры на продвинутой стадии. Деку уже принял более 90% условий и ожидает улаживания ситуации с агентством.

Ранее стало известно, что Матеу Алемани возьмется за проект в "Астон Вилле". Спортивный директор был против возвращения Лео Месси в клуб, которым, как сообщается, занимается президент клуба Жоан Лапорта.

Точные причины ухода из клуба спортивных директоров пока неизвестны.

