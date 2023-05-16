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Барселона после ухода Алемани и Кройффа собирается назначить директором легенду клуба – известно имя

Испания
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Деку готовится вступить в новую должность

Барселона после ухода Алемани и Кройффа собирается назначить директором легенду клуба – известно имя

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"Барселона" готовится назначить Деку директором, после того как спортивные директоры Йорди Кройфф и Матеу Алемани приняли решение покинуть клуб. На данный момент легендарный португальский футболист работает скаутом в "блаугране".

Сообщается, что переговоры на продвинутой стадии. Деку уже принял более 90% условий и ожидает улаживания ситуации с агентством.

Ранее стало известно, что Матеу Алемани возьмется за проект в "Астон Вилле". Спортивный директор был против возвращения Лео Месси в клуб, которым, как сообщается, занимается президент клуба Жоан Лапорта.

Точные причины ухода из клуба спортивных директоров пока неизвестны.

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В статье: Деку Барселона Йорди Кройф Матеу Алемани
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