Официально: Барселону 30-го июня покинет ещё один спортивный директор

"Барселона" расстанется с Йорди Кройфом будущим летом. Спортивный директор не будет продлевать контракт с "блауграной", истекающий 30-го июня.

Кройф встретился с президентом Жоаном Лапортой и сообщил ему о желании покинуть клуб и принять новый вызов.

Кройф хоть и уйдет, но как и Матеу Алемани, будет помогать клубу в переходный период, чтобы помочь команде завершить все сделки, которые будут готовиться.

Напомним, что ранее стало известно об уходе Матеу Алемани из клуба также 30-го июня. Ожидается, что он придет в "Астон Виллу", где будет строить проект с испанцем Унаем Эмери. Сообщалось, что Алемани был против возвращения Лионеля Месси, которым занимается Жоан Лапорта.