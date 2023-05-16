СМИ раскрыли детали контракта, который Барселона предлагает Месси

"Барселона" давно предложила контракт Лионелю Месси сроком на год, сообщает Diario Sport. "Сине-гранатовые" по соглашению дают аргентинцу 25 миллионов евро.

Сообщается, что это сумма до вычета налогов. В клубе уверены, что аргентинец примет предложение.

Комиссия в Ла лиге якобы примет во внимание ситуацию на мировом трансферном рынке, прежде чем давать добро на сделку.

Ранее сообщалось, что Ла Лига скорее всего одобрит возвращение и "Барселона" уверена в успехе сделки.

Напомним, что "Барселону" покинули спортивные директоры Йорди Кройф и Матеу Алемани. Известно, что последний был против возвращения Лео в клуб.