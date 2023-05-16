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СМИ раскрыли детали контракта, который Барселона предлагает Месси
В клубе уверены, что Лео примет условия
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Барселона" давно предложила контракт Лионелю Месси сроком на год, сообщает Diario Sport. "Сине-гранатовые" по соглашению дают аргентинцу 25 миллионов евро.
Сообщается, что это сумма до вычета налогов. В клубе уверены, что аргентинец примет предложение.
Комиссия в Ла лиге якобы примет во внимание ситуацию на мировом трансферном рынке, прежде чем давать добро на сделку.
Ранее сообщалось, что Ла Лига скорее всего одобрит возвращение и "Барселона" уверена в успехе сделки.
Напомним, что "Барселону" покинули спортивные директоры Йорди Кройф и Матеу Алемани. Известно, что последний был против возвращения Лео в клуб.
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