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СМИ раскрыли детали контракта, который Барселона предлагает Месси

Испания
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В клубе уверены, что Лео примет условия

СМИ раскрыли детали контракта, который Барселона предлагает Месси

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

"Барселона" давно предложила контракт Лионелю Месси сроком на год, сообщает Diario Sport. "Сине-гранатовые" по соглашению дают аргентинцу 25 миллионов евро.

Сообщается, что это сумма до вычета налогов. В клубе уверены, что аргентинец примет предложение.

Комиссия в Ла лиге якобы примет во внимание ситуацию на мировом трансферном рынке, прежде чем давать добро на сделку.

Ранее сообщалось, что Ла Лига скорее всего одобрит возвращение и "Барселона" уверена в успехе сделки.

Напомним, что "Барселону" покинули спортивные директоры Йорди Кройф и Матеу Алемани. Известно, что последний был против возвращения Лео в клуб.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
sport.es

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