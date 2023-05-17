Спортивный директор Барсы передумал уходить из клуба в конце сезона

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани передумал уходить из клуба, сообщает Diario Sport. Он встретился в среду с президентом Жоаном Лапортой, чтобы обсудить продолжаение сотрудничества.

В начале мая стало известно, что Алемани покинет клуб, о чем "Барселона" официально объявила. Теперь спортивный директор хочет продолжить развивать проект, в который он пришел 2 года назад.

Ранее сообщалось, что Алемани уйдет в "Астон Виллу", чтобы развивать там проект вместе с Унаем Эмери.

Напомним, что на этой неделе также официально стало известно о будущем уходе ещё одного спортивного директора Йорди Кройфа. Его контракт истекает 30-го июня и он не будет продолжать сотрудничество клуба.