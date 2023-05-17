Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Барсы передумал уходить из клуба в конце сезона
Проект в "Астон Вилле" больше не интересует?
Фото из открытых источников
Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани передумал уходить из клуба, сообщает Diario Sport. Он встретился в среду с президентом Жоаном Лапортой, чтобы обсудить продолжаение сотрудничества.
В начале мая стало известно, что Алемани покинет клуб, о чем "Барселона" официально объявила. Теперь спортивный директор хочет продолжить развивать проект, в который он пришел 2 года назад.
Ранее сообщалось, что Алемани уйдет в "Астон Виллу", чтобы развивать там проект вместе с Унаем Эмери.
Напомним, что на этой неделе также официально стало известно о будущем уходе ещё одного спортивного директора Йорди Кройфа. Его контракт истекает 30-го июня и он не будет продолжать сотрудничество клуба.
Популярное сейчас
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- В Воздушных силах Украины и Белом доме прокомментировали заявление РФ о попадании в Patriot
- Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО