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Спортивный директор Барсы передумал уходить из клуба в конце сезона

Испания
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Проект в "Астон Вилле" больше не интересует?

Спортивный директор Барсы передумал уходить из клуба в конце сезона

Фото из открытых источников

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Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани передумал уходить из клуба, сообщает Diario Sport. Он встретился в среду с президентом Жоаном Лапортой, чтобы обсудить продолжаение сотрудничества.

В начале мая стало известно, что Алемани покинет клуб, о чем "Барселона" официально объявила. Теперь спортивный директор хочет продолжить развивать проект, в который он пришел 2 года назад.

Ранее сообщалось, что Алемани уйдет в "Астон Виллу", чтобы развивать там проект вместе с Унаем Эмери.

Напомним, что на этой неделе также официально стало известно о будущем уходе ещё одного спортивного директора Йорди Кройфа. Его контракт истекает 30-го июня и он не будет продолжать сотрудничество клуба.

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В статье: Барселона Матеу Алемани
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Источник:
sport.es

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