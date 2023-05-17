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Всеми способами избежать вылета: Хетафе подал жалобу на Реал за отмененную замену. Мадриду могут засчитать техническое поражение

Испания
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Судья позволил отменить замену в матче между командами

Всеми способами избежать вылета: Хетафе подал жалобу на Реал за отмененную замену. Мадриду могут засчитать техническое поражение

Фото: https://twitter.com/GetafeCF

Новина українською

"Хетафе" подал жалобу в комитет по сорвенованиям на отмененную замену "Реала" (1:0) в очной встрече 13-го мая. Если её примут, "Мадриду" грозит техническое поражение (0:3), а также штраф в 6-9 тысяч евро.

Инцидент произошел на 84-ой минуте встречи. Карло Анчелотти принял решение выпустить Альваро Одриасолу вместо Марко Асенсио. В момент, когда испанский вингер покидал поле, Эдуарду Камавинга получил удар по наге, начал хромать и запросил замену.

В итоге Одриасола вышел на поле вместо француза (это разрешил главный арбитр), что в "Хетафе" посчитали нарушением правил. Комитет начал разибирательство и предоставил "Реалу" 3 дня на ответ.

Считается, что "Реал" все же не понесет максимального наказания, а комитет сочтет нарушение несущественным.

Примечательно, что "Хетафе" идет в зоне вылета, набрав 34 очка после 34-х туров. 3 очка помогли бы оторваться от зоны вылета и поднятся на 15-е место. До конца чемпионата Испании осталось 4 тура.

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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Источник:
as.com

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