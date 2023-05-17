Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта одобрил желание спортивного директора Матеу алемани остаться в клубе, сообщает Diario Sport. В скором времени клуб объявит о продолжении сотрудничества.

Напомним, что в начале мая клуб выпустил официальное завляение о том, что Алемани и "Барселона" прекратят сотрудничество по окончанию сезона.

Сообщалось, что Матеу уйдет в "Астон Виллу" строить проект вместе с испанским менеджером Унаем Эмери, но что-то пошло не так.

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17-го мая стороны встретились, чтобы обсудить желание АЛемани все же продолжить работу в "Барселоне".