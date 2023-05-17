  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Ожидается официальное объявление

Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта одобрил желание спортивного директора Матеу алемани остаться в клубе, сообщает Diario Sport. В скором времени клуб объявит о продолжении сотрудничества.

Напомним, что в начале мая клуб выпустил официальное завляение о том, что Алемани и "Барселона" прекратят сотрудничество по окончанию сезона.

Сообщалось, что Матеу уйдет в "Астон Виллу" строить проект вместе с испанским менеджером Унаем Эмери, но что-то пошло не так.

Читайте также Барселона после ухода Алемани и Кройффа собирается назначить директором легенду клуба – известно имя

17-го мая стороны встретились, чтобы обсудить желание АЛемани все же продолжить работу в "Барселоне".

По теме
yellow-arrow
Гави бросили футболку Реала на параде Барселоны в честь победы в чемпионате – Видео
yellow-arrow
Всеми способами избежать вылета: Хетафе подал жалобу на Реал за отмененную замену. Мадриду могут засчитать техническое поражение
yellow-arrow
Защитник Баварии – трансферная цель Реала. В Сити также заинтересованы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Матеу Алемани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде