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Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе
Ожидается официальное объявление
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта одобрил желание спортивного директора Матеу алемани остаться в клубе, сообщает Diario Sport. В скором времени клуб объявит о продолжении сотрудничества.
Напомним, что в начале мая клуб выпустил официальное завляение о том, что Алемани и "Барселона" прекратят сотрудничество по окончанию сезона.
Сообщалось, что Матеу уйдет в "Астон Виллу" строить проект вместе с испанским менеджером Унаем Эмери, но что-то пошло не так.
17-го мая стороны встретились, чтобы обсудить желание АЛемани все же продолжить работу в "Барселоне".
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