Гави бросили футболку Реала на параде Барселоны в честь победы в чемпионате – Видео

В интернете вирусится видео с парада "Барселоны" в честь победы в чемпионате Испании. На записи видно как из толпы Гави кидают футболку мадридского "Реала".

Полузащитник её словил, подержал в руке, а когда понял, что это джерси "Реала", отпустил.

У Гави, несмотря на только начинающуюся карьеру, уже были конфликты с игроками "Реала". Так, он словесно зацепился с Винисиусом во время Эль Класико в ответном поединке Кубка Испании и держался за пах, выказывая неуважение.

В этом сезоне полузащитник провел за "Барселону" 46 поединков, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в 90 миллионов евро.