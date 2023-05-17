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Гави бросили футболку Реала на параде Барселоны в честь победы в чемпионате – Видео
Полузащитник выбросил футболку, когда понял чью джерси взял
Getty Images / Global Images Ukraine
В интернете вирусится видео с парада "Барселоны" в честь победы в чемпионате Испании. На записи видно как из толпы Гави кидают футболку мадридского "Реала".
Полузащитник её словил, подержал в руке, а когда понял, что это джерси "Реала", отпустил.
У Гави, несмотря на только начинающуюся карьеру, уже были конфликты с игроками "Реала". Так, он словесно зацепился с Винисиусом во время Эль Класико в ответном поединке Кубка Испании и держался за пах, выказывая неуважение.
В этом сезоне полузащитник провел за "Барселону" 46 поединков, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в 90 миллионов евро.
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