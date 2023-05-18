Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне

А вы же слышали, что Жозе Моуриньо в молодости был переводчиком в "Барселоне"?

Каталонские фанаты в свое время разогнали эту тему, чтобы ударить Особенного по раздутому эго. Эдакая месть за измену - Моуриньо немало наговорил в сине-гранатовых цветах и впоследствии все забыл, отмахнулся.

Пережитое, однако, не стереть ластиком, как бы кому ни хотелось, и слишком многие знаменитости были рядом и все видели – Стоичков, Ривалдо, Роналдо; наконец, Гвардиола и Хави.

"Жозе Моуриньо отлично себя показал на протяжении трех лет в "Барселоне". Он не был переводчиком, это чушь. Он был помощником тренера; человеком, понимавшим философию клуба. Его очень уважали игроки", – это слова нынешнего наставника каталонцев.

Вы не поверите, но было время, когда они смотрели на футбол одинаково, думали только об атаке.

Это какая-то аномалия, что история со столь многообещающим началом довела до тыкания пальцем в глаза у кромки поля.

????| Luis Enrique, Jose Mourinho and Pep Guardiola together at Barcelona (1997) pic.twitter.com/BA9A5u442R — CentreGoals. (@centregoals) May 15, 2023

***

"Переводчик"? Ну да, с этого у них с сэром Бобби Робсоном все и началось.

Они приехали в Барселону летом 1996-го, однако их личная история началась четырьмя годами раньше, когда англичанин возглавил "Спортинг", и клуб подыскал ему местного человека, который мог помочь с коммуникацией. Моуриньо подходил идеально. Кроме английского он знал также французский и итальянский; имел короткую профессиональную карьеру футболиста; вырос в семье отца-вратаря, дважды выигрывавшего португальский Кубок, и знал кухню изнутри.

"Жозе был симпатичным молодым человеком, которого назначили мне в помощники из-за его хорошего английского, но он выгодно отличался на фоне других. Он помогал мне, прикрывал спину, строил хорошие отношения с игроками. Каждый раз, когда мне нужна была его поддержка, он был рядом, даже если это означало поставить себя на линию огня", – вспоминал впоследствии Робсон.

Уже через месяц после первого знакомства англичанин поручил Моуриньо собирать аналитические данные о соперниках, и был поражен, насколько качественно тот их готовил. Откуда ему было знать, что Жозе делал такие для отца с 14 лет?

Еще одной функцией помощника стал контроль раздевалки. Робсон не понимал всего, что говорили футболисты и боссы, поэтому переводчик стал его ушами внутри клуба.

Sir Bobby Robson ve Jose Mourinho, 1996/97. pic.twitter.com/fBNjl12l66 — Panenka Sport (@PanenkaSport) May 9, 2023

И, да, это работало. Команда полюбила Робсона, ставившего привлекательный, атакующий футбол. Они лидировали в чемпионате, когда осенью 1993 года неожиданно провалились в Кубке УЕФА на поле "Зальцбурга" - 0:3 и вылет. Президент Соуза Синтра объявил об увольнении Робсона прямо на борту самолета.

Команда была в шоке. Напоследок Робсон организовал прощальную вечеринку – именно ту, где Сергей Щербаков выпил лишнего и сел за руль.

Только Моуриньо тогда не пил и даже не выглядел удивленным. Однажды его отца уволили прямо во время рождественского ужина; футбол бывает жестоким.

***

Впрочем, это было только начало. Вскоре Робсон и Жозе уже собирали трофеи в "Порту".

Моуриньо становился все более важным; его команда скаутов разрослась. Робсон легко давал шанс молодым. Как-то в подъезде его достал 17-летний юноша с расспросами, почему тренер ставит Юрана, а не Домингуша. В конце концов англичанин сдался и взял его на работу - так началась карьера Андре Виллаш-Боаша.

Впрочем, главным событием Робсона в Порту стало другое – полуфинал Лиги чемпионов 1994-го. Пусть "Драконы" тогда и проиграли "Барсе" 0:3, но блаугранас все равно положили глаз на тренера.

В 96-м после очередной размолвки с Кройфом они позвали на "Камп Ноу" именно его.

Ну, а уже Робсон взял с собой Моуриньо, хотя на должность ассистента-переводчика клуб настойчиво рекомендовал ему легенду "Камп Ноу" Рамона Алешанко.

"Я в долгу перед Робсоном. Я был никем в футболе, когда он приехал в Португалию", – позже скажет Моуриньо. "Он помог мне поработать в двух клубах дома и привел меня в один из самых больших клубов мира. Мы очень разные, но я получил от него идею того, что такое быть топ-тренером".

А что взамен? Помощь в погоне за временем, которому сэр Бобби проигрывал все сильнее. Так, именно Жозе разрабатывал сложные оборонительные схемы, которыми тренер заниматься не любил. Он же через два месяца выучил каталанский и сдружился с игроками, с которыми Робсон старомодно держал дистанцию. Он также помог с адаптацией Роналдо и продолжал собирать данные даже об аутсайдерах, которыми англичанин пренебрегал.

Jose Mourinho translating for Sir Bobby Robson. pic.twitter.com/EzJ8vfJ64g — 90s Football (@90sfootball) May 12, 2023

Переводчик? Только в раздевалке. На пресс-конференциях Жозе появился 2-3 раза, и по словам репортера AS Санти Хименеса, это был анекдот:

"Моуриньо как-то переводил после предсезонной игры в Голландии, и сразу стало ясно, что он не мог этого делать дальше, поскольку имел собственное твердое мнение. Некоторые журналисты говорят по-английски; они поняли, что он выбирал, какие именно слова Робсона перевести".

***

Вот так становился на ноги тот, кого "Барса" сначала наняла на минималку и поселила в отеле вице-президента Жоана Гаспара.

Его можно было отправить в послевоенный Белград, чтобы посмотреть соперника вживую. Можно было отослать к прессе, и через полчаса они уже шутили, как закадычные друзья. Моуриньо даже заменил Кройфа Пепу Гвардиоле, которого переполняли идеи:

"Мы говорили о разных тактических вещах, когда у нас обоих были сомнения, и мы обменивались идеями. Друзьями мы не были – скорее, это были рабочие моменты. Он был помощником мистера Робсона, а я был игроком".

Робсон прислушивался к ассистенту, и когда тот настоял убрать из команды Йорди Кройфа, чтобы он не шпионил для отца, немедленно так и сделал; Жозе даже сидел на переговорах с "МЮ". Он также имел право наорать за Роналдо за загулы до утра, а Хосе Мария Бакеро так сдружился с ассистентом, что спрашивал совета насчет прощального матча. Вот кем был Моуриньо.



Моуриньо, Робсон и Роналдо с Кубком кубков. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mark Leech Моуриньо, Робсон и Роналдо с Кубком кубков. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mark Leech

И этот статус не свалился ему с неба – он его выгрыз в том числе, когда ввязался в драку с тренером "Атлетика" Луисом Фернандесом из-за насмешки над Роналдо после очередного грубого фола.

"А это еще кто такой? Я говорю с Робсоном, а не с его переводчиком!" – кричал француз. "Какой я тебе к черту переводчик?!" – еще громче орал в ответ Жозе.

Или когда в финале Кубка короля против "Бетиса" при счете 1:1 собрал команду и вместе с ветеранами, где выделялся Гвардиола, составил стратегию на второй тайм – и "Барса" взяла-таки тот трофей.

"Сегодня, завтра и всегда – "Барселона" в моем сердце!" – за эти слова "Кулес" аплодировали Моуриньо, словно звезде.

Бобби Робсон тогда уже стоял в стороне, ведь, несмотря на победу в Кубке, Суперкубке и Кубке кубков, руководство решило его сменить на Луи ван Гаала. Незаменимый Моуриньо и об этом узнал заранее.

***

Он хотел уйти вместе с англичанином, но тот отговорил.

Работа была нужна Жозе, чтобы отвлечься от смерти родной сестры Терезы; по информации The Guardian, ее сгубили наркотики. Ну, и ко всему в 97-м клуб уже понял, кто он и что.

"Приехав в "Барсу", я увидел высокомерного молодого человека, который не слишком уважал авторитет, но мне понравился. Он не был покорным и спорил со мной, когда я был неправ. В конце концов, я стал спрашивать его мнение и слушал его больше, чем кого-либо из помощников", – это, между прочим, слова Луи ван Гаала, владельца еще одного гигантского эго.

У голландца Моуриньо получил дополнительные полномочия. Он начинал каждый матч на верхнем ярусе, чтобы в перерыве выложить тренеру подмеченные детали – всегда достойные внимания. Моуриньо был главным на некоторых тренировках и даже матчах, когда ван Гаала не было в городе. Так, именно Жозе впервые выпустил в основе Хави в 1998-м.



Ван Гаал и Моуриньо во время летнего предсезонного матча. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jon Buckle - PA Images Ван Гаал и Моуриньо во время летнего предсезонного матча. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jon Buckle - PA Images

Также Моуриньо получил право тренировать молодежь в Кубке Каталонии, который и выиграл в 1999-м, открыв миру 17-летнего Тиаго Мотту.

Ну, и как бы ни колбасило "Барсу" из-за смены поколений, Моуриньо продолжал находить общий язык со всеми футболистами.

"Он был теплым человеком, – рассказывает Михаэль Райцигер. – Он искренне интересовался всеми и каждой деталью, и очень хотел быть частью группы. Он хотел знать все происходящее не только на тренировках. Игрокам это нравилось, но я не уверен, что Ван Гаал всегда любил это, поскольку они оба больше всего хотели говорить. Жозе не был обычным помощником – было понятно, что он хотел что-то еще.

***

Конечно, в клубе понимали, что "еще" хочет Моуриньо, но повышения ему не дали.

Летом 2000-го Жозе покинул "Барселону". Ему платили 300 тысяч евро, но он почувствовал, что пора. Перед отъездом Особенный поужинал с игроками, которых знал лучше других - Пепом, Луисом Энрике, Абелардо, Фигу и Серхи.

Еще через несколько месяцев на него вышла "Бенфика", и началась совсем новая жизнь.

"Игроки очень скучали по нему, когда он ушел", — вспоминает Райцигер. "А это большой комплимент для помощника".

Ну, и еще Михаэль, как и многие другие футбольные люди, не понимает изменений в поведении Моуриньо с тех пор, как он стал главным.

"Он провел с нами, журналистами, большинство вечеров перед выездными играми "Барсы" в Европе. Он был отличным дополнением компании, приятным мужчиной. Время меняет нас всех, но человек, который я вижу сейчас перед СМИ, это не тот человек, которого я знал тогда", - удивляется редактор El Pais Лу Мартин.

Что повлияло: слава, деньги, или, может, это просто образ – это вам может сказать только сам Жозе, но не скажет.

Ну, а мы скажем другое – Моуриньо и "Барселона" были гораздо важнее друг для друга, чем принято считать, и уж точно более ценными, чем они оба готовы признать. Переводчик? Это миф; на самом деле его никогда не существовало.