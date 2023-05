Еще не тренер, уже не переводчик: правда и миф о Жозе Моуриньо в Барселоне

А вы же слышали, что Жозе Моуриньо в молодости был переводчиком в "Барселоне"?

Каталонские фанаты в свое время разогнали эту тему, чтобы ударить Особенного по раздутому эго. Эдакая месть за измену - Моуриньо немало наговорил в сине-гранатовых цветах и впоследствии все забыл, отмахнулся.

Пережитое, однако, не стереть ластиком, как бы кому ни хотелось, и слишком многие знаменитости были рядом и все видели – Стоичков, Ривалдо, Роналдо; наконец, Гвардиола и Хави.

Вы не поверите, но было время, когда они смотрели на футбол одинаково, думали только об атаке.

Это какая-то аномалия, что история со столь многообещающим началом довела до тыкания пальцем в глаза у кромки поля.

