Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в Реале после вылета из ЛЧ
"Реал" потерпел разгром от "Ман Сити" в полуфинале турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался касательно своего будущего в клубе после вылета из Лиги чемпионов. Испанцы уступили "Манчестер Сити" по сумме двух встреч 1:5 (1:1, 0:4).
"Никто во мне не сомневается. Думаю, президент четко высказался по этому поводу 15 дней назад. В следующем сезоне я тоже буду в клубе, чтобы бороться за очередную победу в Лиге чемпионов", — сказал Анчелотти.
Анчелотти работает с "Реалом" с 2021 года, а его контракт истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ были слухи о переговорах 63-летнего специалист со сборной Бразилии.
Популярное сейчас
- Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
- Анчелотти – о 0:4 с Манчестер Сити: Больно так проигрывать
- Россия в девятый раз с начала мая нанесла ракетный удар по Киеву, в Одессе есть попадание
- Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:50 Зарубежные ЛЧ. Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0. Прошлись катком
- 23:18 Зарубежные Анчелотти – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству матчей. Он обошел Алекса Фергюсона
- 18:04 Зарубежные Всеми способами избежать вылета: Хетафе подал жалобу на Реал за отмененную замену. Мадриду могут засчитать техническое поражение