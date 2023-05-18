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Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в Реале после вылета из ЛЧ

Испания
(3 голосов)

"Реал" потерпел разгром от "Ман Сити" в полуфинале турнира

Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в Реале после вылета из ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался касательно своего будущего в клубе после вылета из Лиги чемпионов. Испанцы уступили "Манчестер Сити" по сумме двух встреч 1:5 (1:1, 0:4).

"Никто во мне не сомневается. Думаю, президент четко высказался по этому поводу 15 дней назад. В следующем сезоне я тоже буду в клубе, чтобы бороться за очередную победу в Лиге чемпионов", — сказал Анчелотти.

Анчелотти работает с "Реалом" с 2021 года, а его контракт истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ были слухи о переговорах 63-летнего специалист со сборной Бразилии.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Madrid Zone

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