Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в Реале после вылета из ЛЧ

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался касательно своего будущего в клубе после вылета из Лиги чемпионов. Испанцы уступили "Манчестер Сити" по сумме двух встреч 1:5 (1:1, 0:4).

"Никто во мне не сомневается. Думаю, президент четко высказался по этому поводу 15 дней назад. В следующем сезоне я тоже буду в клубе, чтобы бороться за очередную победу в Лиге чемпионов", — сказал Анчелотти.

Анчелотти работает с "Реалом" с 2021 года, а его контракт истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ были слухи о переговорах 63-летнего специалист со сборной Бразилии.