Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где сейчас игроки чемпионского состава Барселони 2018/19? Квиз
Чей нынешний клуб больше всего удивил?
Di Marzio
В минувшее воскресенье, 14 мая, "Барселона" досрочно стала победителем Ли Лиги 2022/23. Это первые золотые медали каталонцев во внутреннем первенстве за четыре года. В последний раз они становились чемпионами Испании в сезоне 2018/19.
Сегодня мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы знаете, где играют футболисты из того чемпионского состава "Барселоны" образца 2018/19, пройдя наш тест. Будет дан игрок и вам нужно выбрать клуб, за который этот футболист выступает. Также, возможно, что футболист уже завершил карьеру игрока.
Популярное сейчас
- В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- Анчелотти – о 0:4 с Манчестер Сити: Больно так проигрывать
- Украина его помнит. Известный испанский арбитр провел последний матч в карьере
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:10 Зарубежные Манчестер Сити - Реал Мадрид: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
- 15:40 Зарубежные Вспомните стартовые составы Интера и Милана во втором полуфинале Лиги чемпионов 2002/03? Квиз
- 12:20 Украинские Вспомните стартовые составы Шахтера и Динамо в "золотом" матче 2006 года? Квиз