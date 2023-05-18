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Где сейчас игроки чемпионского состава Барселони 2018/19? Квиз

Испания
(1 голосов)

Чей нынешний клуб больше всего удивил?

Где сейчас игроки чемпионского состава Барселони 2018/19? Квиз

Di Marzio

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшее воскресенье, 14 мая, "Барселона" досрочно стала победителем Ли Лиги 2022/23. Это первые золотые медали каталонцев во внутреннем первенстве за четыре года. В последний раз они становились чемпионами Испании в сезоне 2018/19.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы знаете, где играют футболисты из того чемпионского состава "Барселоны" образца 2018/19, пройдя наш тест. Будет дан игрок и вам нужно выбрать клуб, за который этот футболист выступает. Также, возможно, что футболист уже завершил карьеру игрока.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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