Где сейчас игроки чемпионского состава Барселони 2018/19? Квиз

В минувшее воскресенье, 14 мая, "Барселона" досрочно стала победителем Ли Лиги 2022/23. Это первые золотые медали каталонцев во внутреннем первенстве за четыре года. В последний раз они становились чемпионами Испании в сезоне 2018/19.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы знаете, где играют футболисты из того чемпионского состава "Барселоны" образца 2018/19, пройдя наш тест. Будет дан игрок и вам нужно выбрать клуб, за который этот футболист выступает. Также, возможно, что футболист уже завершил карьеру игрока.