Алемани передумал уходить из Барселоны, после того как разочаровался в проекте Астон Виллы

Спортивный директор "Барселоны" Матуе Алемани передумал уходить из "Барселоны", так как разочаровался в проекте "Астон Виллы". Обещания менеджеров не сошлись с итоговыми планами.

Сообщается, что Алемани пообщался с менеджерами бирмингемаского клуба и понял, что проект не такой, каким он себе его предствлял. Он ожидал, что "Астон Вилла" будет двигаться в сторону модели "Ман Сити". К этому моменту "Барселона" уже успела официально объявить об уходе спортивного директора.

В итоге Алемани обратился к президенту клуба Жоану Лапорте, чтобы попросить разрешение продолжить работу в клубе. Матеу будет рабоать с клубом и в следующем сезоне.