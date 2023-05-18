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Алемани передумал уходить из Барселоны, после того как разочаровался в проекте Астон Виллы
Условия Бирмингема не устроили специалиста
Фото из открытых источников
Спортивный директор "Барселоны" Матуе Алемани передумал уходить из "Барселоны", так как разочаровался в проекте "Астон Виллы". Обещания менеджеров не сошлись с итоговыми планами.
Сообщается, что Алемани пообщался с менеджерами бирмингемаского клуба и понял, что проект не такой, каким он себе его предствлял. Он ожидал, что "Астон Вилла" будет двигаться в сторону модели "Ман Сити". К этому моменту "Барселона" уже успела официально объявить об уходе спортивного директора.
В итоге Алемани обратился к президенту клуба Жоану Лапорте, чтобы попросить разрешение продолжить работу в клубе. Матеу будет рабоать с клубом и в следующем сезоне.
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