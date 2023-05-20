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Тебас: Реал постоянно плачет, что мало зарабатывает на телевидении
Функционер подверг критике мадридский клуб
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский "Реал" за жалобы, что испанские клубы получают недостаточно денег за реализацию телеправ.
"Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А "Реал" постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.
Именно поэтому "Реал" и "Барселона" – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят", - говорит Тебас.
Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Реал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.
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