Тебас: Реал постоянно плачет, что мало зарабатывает на телевидении

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский "Реал" за жалобы, что испанские клубы получают недостаточно денег за реализацию телеправ.

"Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А "Реал" постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому "Реал" и "Барселона" – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят", - говорит Тебас.