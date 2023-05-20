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Тебас: Реал постоянно плачет, что мало зарабатывает на телевидении

Испания
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Функционер подверг критике мадридский клуб

Тебас: Реал постоянно плачет, что мало зарабатывает на телевидении

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский "Реал" за жалобы, что испанские клубы получают недостаточно денег за реализацию телеправ.

"Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А "Реал" постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому "Реал" и "Барселона" – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят", - говорит Тебас.

Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Реал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 4:0.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Marca

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