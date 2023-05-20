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Жирона - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Жирона - Вильярреал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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UA-Футбол
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Май для команды Виктора Цыганкова непрост: сначала была встреча с набравшей ход "Севильей" позже - "Реал Сосьедад", претендующей на Лигу чемпионов, а теперь "Вильярреал" - еще одна команда из топ-5 таблицы Ла Лиги. Впрочем, именно в таких играх "Жирона" должна доказывать свое право сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Пока коллектив занимает седьмое место, что дает право стартовать в квалификации Лиги конференций, однако позади сразу четыре конкурента, которые отстают лишь на один-два балла. Поэтому вероятность как финишировать как в еврокубковой зоне, так и одиннадцатыми. Цыганкову не хватает еще одного гола, чтобы выбиться в лучшие помощники "Жироны" в текущем сезоне: пока у него и Алейкса Гарсии по пять результативных передач. Сделает ли украинец результативное действие сегодня?

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Чемпионат Испании 35-й тур
20 мая. Начало в 15:00
"Жирона" - "Вильярреал"
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В статье: Вильярреал Жирона смотреть футбол онлайн
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