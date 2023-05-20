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Хави намерен заблокировать трансфер одного из защитников летом

Испания
(1 голосов)

Он является важной частью плана каталонцев на будущее

Хави намерен заблокировать трансфер одного из защитников летом

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави стремится заблокировать потенциальную продажу центрального защитника Эрика Гарсии в летнее межсезонье.

Наставник считает 22-летнего испанца важной частью состава, несмотря на то, что тот получал мало игровой практики в текущей кампании – 28 матчей во всех турнирах. Хави теперь может использовать его в опорной зоне.

Гарсия вместе с Рафиньей и Франком Кесье считались игроками, за которых клуб сможет выручить средства на будущие трансферы. По предварительным данным, в подписании Эрика заинтересован "Арсенал".

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В статье: Барселона Хави Эрик Гарсия
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
20.05.2023 в 14:19
Оставить лузера Гарсию... и платить этому дармоеду зарплату? И второсортного Рафинью он хочет оставить. Короче Хави всеми силами противится приходу Месси, это понятно... А на словах он рад его возвращению. Вот такое оно хави, маленькое и говнистое.
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Опанасович (Ковалівка)
20.05.2023 в 14:44
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