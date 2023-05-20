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Хави намерен заблокировать трансфер одного из защитников летом
Он является важной частью плана каталонцев на будущее
Главный тренер "Барселоны" Хави стремится заблокировать потенциальную продажу центрального защитника Эрика Гарсии в летнее межсезонье.
Наставник считает 22-летнего испанца важной частью состава, несмотря на то, что тот получал мало игровой практики в текущей кампании – 28 матчей во всех турнирах. Хави теперь может использовать его в опорной зоне.
Гарсия вместе с Рафиньей и Франком Кесье считались игроками, за которых клуб сможет выручить средства на будущие трансферы. По предварительным данным, в подписании Эрика заинтересован "Арсенал".
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