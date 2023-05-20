Хави намерен заблокировать трансфер одного из защитников летом

Главный тренер "Барселоны" Хави стремится заблокировать потенциальную продажу центрального защитника Эрика Гарсии в летнее межсезонье.

Наставник считает 22-летнего испанца важной частью состава, несмотря на то, что тот получал мало игровой практики в текущей кампании – 28 матчей во всех турнирах. Хави теперь может использовать его в опорной зоне.

Гарсия вместе с Рафиньей и Франком Кесье считались игроками, за которых клуб сможет выручить средства на будущие трансферы. По предварительным данным, в подписании Эрика заинтересован "Арсенал".