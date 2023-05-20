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Примера. Жирона - Вильярреал 1:2. Удар по амбициям каталонцев
Цыганков забил, но только из офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Очень болезненное поражение для "Жироны", которое может оставить команду без еврокубков в следующем сезоне.
Каталонцам нельзя было сегодня проигрывать, ведь на пятки наступают сразу четыре клуба, но сдержать "Вильярреал" не получилось, хотя - это надо признать, хозяева были к этому близки.
Да, "Подводники" забили быстрый гол после ошибки Буэно в центре поля, но что они создали после него? А ничего. "Жирона" прессинговала высоко, навязывала свой футбол, нагнетала обстановку возле чужих ворот.
Ответный гол случился быстро - помогла заготовка при стандарте; Давиду Лопесу надо было только внести мяч в ворота.
Only Barcelona (15) have more wins than Villarreal (9) against sides currently in the top half in LaLiga this season.— La Pausa (@lapausa_pod) May 20, 2023
Real Sociedad (H), Real Madrid (A), Athletic (H) and Girona (A) all defeated since the start of April. pic.twitter.com/hAzL3lw203
Могла ли "Жирона" забить больше? Наверное, да, но ненамного. Рикельме пробил слишком просто для Рейны; попытку Кастельяноса заблокировали перед воротами; Цыганков даже забил, но ВАР увидел офсайд у Стуани - это, в общем, все.
Кстати по Цыганкову - из-за травм у "Жироны" он осваивает все новые позиции; так, сегодня украинец играл атакующего хава. Как играл? Средне. Постоянно стремился обострять, но с большим процентом ошибок.
Наверное, этот матч так бы и закончился вничью, но "Жирону" не хватило физически. "Вильярреал" начал поджимать еще с 80-й минуты, и победу в итоге принес тот, кто и всегда - Жерар Морено закрыл дальнюю штангу после прохода прогрессирующего Жексона.
9 - @VillarrealCFen's Nicolas Jackson ???????? has been involved in nine goals in @LaLigaEN since the start of April (7 goals and 2 assists), more than any other player in the competition since then.— OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023
Brilliant. pic.twitter.com/NMgqtpEIJv
В таблице победа позволила "Желтой субмарине" с 60 очками подтянуться к ТОП-4 на расстояние двух очков. "Жирона" же со своими 48 баллами предоставила конкурентам карт-бланш на последнее еврокубковое место. "Севилья", "Осасуна", "Атлетик" и "Райо" - теперь слово за ними.
35-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Вильярреал" - 1:2
Голы: Давид Лопес, 24 - Пино, 9, Жерар Морено, 90+3
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 78) - Давид Лопес (Эррера, 59) - Коуто (Рейньер, 72), Цыганков, Мартин, Рикельме - Кастельянос (Стуани, 59)
"Вильярреал": Рейна - Фойт (Фемения, 68), Манди, Куэнка, Педраса (Альберто Морено, 62) - Терратс (Ло Сельсо, 62), Капу - Чуквезе (Жерар Морено, 62), Баэна, Пино (Тригейрос, 80) - Жексон
Предупреждения: Давид Лопес, 55, Эррера, 71 - Пино, 23
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