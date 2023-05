Примера. Жирона - Вильярреал 1:2. Удар по амбициям каталонцев

Очень болезненное поражение для "Жироны", которое может оставить команду без еврокубков в следующем сезоне.

Каталонцам нельзя было сегодня проигрывать, ведь на пятки наступают сразу четыре клуба, но сдержать "Вильярреал" не получилось, хотя - это надо признать, хозяева были к этому близки.

Да, "Подводники" забили быстрый гол после ошибки Буэно в центре поля, но что они создали после него? А ничего. "Жирона" прессинговала высоко, навязывала свой футбол, нагнетала обстановку возле чужих ворот.

Ответный гол случился быстро - помогла заготовка при стандарте; Давиду Лопесу надо было только внести мяч в ворота.

Могла ли "Жирона" забить больше? Наверное, да, но ненамного. Рикельме пробил слишком просто для Рейны; попытку Кастельяноса заблокировали перед воротами; Цыганков даже забил, но ВАР увидел офсайд у Стуани - это, в общем, все.

Кстати по Цыганкову - из-за травм у "Жироны" он осваивает все новые позиции; так, сегодня украинец играл атакующего хава. Как играл? Средне. Постоянно стремился обострять, но с большим процентом ошибок.

Наверное, этот матч так бы и закончился вничью, но "Жирону" не хватило физически. "Вильярреал" начал поджимать еще с 80-й минуты, и победу в итоге принес тот, кто и всегда - Жерар Морено закрыл дальнюю штангу после прохода прогрессирующего Жексона.

