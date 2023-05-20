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Барселона - Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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фото - Getty Images
Это будет первый поединок для "Барселоны" на родной арене после завоевания чемпионского титула. Особой турнирной мотивации у каталонцев нет, а вот "Сосьедад" на ходу, недавно победил мадридский "Реал" и продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Поэтому возможная победа гостей, приезжающих на "Камп Ноу" в качестве очевидного андердога, не выглядит столь сенсационной. Однако "Барса" однозначно не захочет проиграть перед родными болельщиками.
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Чемпионат Испании 35-й тур
20 мая. Начало в 22:00
"Барселона" - "Реал Сосьедад"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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