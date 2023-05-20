Барселона - Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Это будет первый поединок для "Барселоны" на родной арене после завоевания чемпионского титула. Особой турнирной мотивации у каталонцев нет, а вот "Сосьедад" на ходу, недавно победил мадридский "Реал" и продолжает борьбу за Лигу чемпионов. Поэтому возможная победа гостей, приезжающих на "Камп Ноу" в качестве очевидного андердога, не выглядит столь сенсационной. Однако "Барса" однозначно не захочет проиграть перед родными болельщиками.

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Чемпионат Испании 35-й тур

20 мая. Начало в 22:00

"Барселона" - "Реал Сосьедад"

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