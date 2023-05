Примера. Хет-трик Лазаро, разочарование Хетафе, баски поднимаются в зону еврокубков

"Атлетик" поднялся в зону еврокубков, победив в матче, где забивали исключительно эффектные голы.

Иньяки Уильямс это начал, идеально сыграв на опережение головой после подачи де Маркоса.

Баски атаковали и дальше, но сэйвы Вильяра держали "Сельту" в игре. Ну, а затем еще Юрген Странд Ларсен показал свое мастерство на втором этаже - его удар был столь неожиданным, что смахивал на рикошет.

В воздухе запахло сенсацией, но ненадолго. Уже спустя 4 минуты Беренгер умно пробил после смещения с левого фланга в центр, и преимущество "Атлетика" было восстановлено.

10 - Iñaki Williams has scored 10 goals in @LaLigaEN 2022/23; it is just the second time in his career he has reached double figures in a single campaign in the competition after 2018/19 (13).



Lion. pic.twitter.com/GFaSwCMt3U — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

Справедливо ли это? Да. Это показала и концовка игры, в течение которого моменты создавали только баски. Все тот же Беренгер издали пробил в перекладину; Сансет промазал головой с нескольких метров - и это лишь самое очевидное.

Ничего не скажешь, плохо заканчивает чемпионат "Сельта" - у нее 6 поражений в 7 турах, 13-е место и 39 очков. В свою очередь "Атлетик" с 50 баллами как минимум до завтра поднялся на 7-е место, дающее право в новом сезоне выступить в Лиге конференций.

35-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" - 2:1

Голы: Уильямс, 5, Беренгер, 54 - Странд Ларсен, 50

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче - Дани Гарсия (Саррага, 82) - Нико Уильямс (Эррера, 59, Весга, 75), Сансет, Муньяин (Рауль Гарсия, 83), Беренгер - Уильямс (Аду, 83)

"Сельта": Вильяр - Васкес (Мингеса, 46), Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес, Бельтран (де ла Торре, 24), Оскар, Серви (Мигель Родригес, 46) - Вейга (Пасиенсия, 77), Странд Ларсен (Сеферович, 61)

Предупреждения: Паредес, 34, Нико Уильямс, 39, Дани Гарсия, 82, Рауль Гарсия, 90 - де ла Торре, 65

Эффектно и заблаговременно решила вопрос с сохранением прописки в элите "Альмерия".

"Мальорка" на "Хуэгос Медитерранеос" преуспела только в физической борьбе, но не создала моментов. Мурики, Ли Кан Ин, Ндиай - разочаровали все.

А вот у "Альмерии" надо хвалить 21-летнего бразильца Лазаро. Прошлым летом "Фламенго" выручил за него 7 млн евро, и до последнего времени было неясно, за что же испанцы выложили такие деньги. Ну, вот и ответ.

В первом тайме Лазаро дважды воспользовался отскоками возле на чужой половине; особенно красив был второй мяч - плотным низовым ударом с 22-23 метров. Третий же гол - результат контратаки и прострела от Луиса Суареса, когда "Мальорка" уже всеми силами пошла вперед.

3 - Lázaro Vinícius is the first @UDAlmeria_Eng player to score a hat-trick in @LaLigaEN, and is the youngest Brazilian (21 years and 69 days) to do so in the competition in the 21st century, surpassing Vinícius Júnior (21 & 304 v Levante in 2022).



Historic. https://t.co/VNih93lsq8 — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

В таблице победа позволила "Альмерии" подняться сразу на 14-е место с 39 очками. У "Мальорки" - 44 балла, 12-е место и давно уже ноль задач на сезон.

35-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Лазаро, 12, 42, 58

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Сентельес - Мелеро (де ла Хос, 63), Саму Кошта (Эгуарас, 74), Робертоне - Лазаро (Портильо, 74), Суарес (Диего Соуза, 81), Эмбарба (Пучмаль, 81)

"Мальорка": Райкович - Антонио Санчес (Гонсалес, 56), Вальент, Хаджикадунич, Копете (Гренье, 57), Маффео - Ндиай, Дани Родригес (Кадевере, 57), Баба, Ли Кан Ин (Абдон, 70) - Мурики (Анхель, 70)

Предупреждения: Родриго Эли, 7 - Ли Кан Ин, 67, Хаджикадунич, 83

А вот у кого все плохо, так это у "Хетафе". Команда Пепе Бордаласа не обыграла худшую команду сезона в Испании.

Причем в первом тайме все вроде бы шло по плану. Синие много и агрессивно атаковали, быстро повели в счете - это Мунир замкнул идеальный навес от Дамьена Суареса.

Могли забить и еще больше, если бы тот же Суарес, а еще Унал и Аленья пробивали точнее. А потом что? Забыли во время подачи со штрафного Лукаса Бойе - и тот головой сравнял счет.

19 - With 19 goals in @LaLigaEN, Lucas Boyé is @Elchecf_en's top scorer in the top-flight in the 21st century, over Pere Milla (18).



Scorer. pic.twitter.com/clWKz0OvlU — OptaJose (@OptaJose) May 20, 2023

Гол в раздевалку вернул "Эльче" в игру, окрылил. Гости сбили темп "Хета", навязали свой футбол и создали 3-4 удобных шанса. Моменты? Если отбросить второстепенное, то Майораль не пробил Бадиа, а в другую сторону Милья чудом не забил Сории.

Как итог - ничья, после которой у "Хетафе" стало 35 очков, как и у "Вальядолида". Эти команды занимают 17-18 места, и, похоже, именно одна из них в итоге вылетит. Касательно "Эльче", то он уже давно де-факто в Сегунде и играет в свое удовольствие.

35-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эльче" - 1:1

Голы: Мунир, 8 - Бойе, 45+1

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Альдерете, Альварес (Латаса, 69) - Суарес (Порту, 56), Арамбарри (Иглесиас, 37), Максимович, Мунир (Майораль, 56) - Аленья (Вильяр, 69), Унал

"Эльче": Бадиа - Магальян (Хосан, 46), Бигас, Клерк, Бланко (Меркау, 46) - Моренте (Верду, 79), Дональд, Гумбау, Фидель (Гути, 79) - Нтека (Милья, 73), Бойе

Предупреждения: Унал, 45+1, Суарес, 51, Даконам, 90+2 - Бигас, 49